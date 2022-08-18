FAVBET Tech – новый игрок IТ Ukraine Association

Ведущий украинский поставщик решений в сфере развлекательных технологий FAVBET Tech усиливает состав Ассоциации в целях эффективного развития IT-индустрии и консолидации усилий местных компаний на киберфронте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"FAVBET Tech – украинский бизнес с 22-летней историей и лидер отрасли Entertainment Tech. Мы принимали участие в становлении современного технологического рынка в Украине и безусловно заинтересованы в развитии сильного IT-кластера на национальном уровне. Верю, что объединившись с лучшими IT- компаниями страны в пределах Ассоциации, мы сможем сделать наш рынок еще более привлекательным для внутренних и внешних партнеров, а вместе с тем – посодействуем развитию инновационной экономики в Украине", – комментирует СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам руководителя компании, членство в Ассоциации также открывает для FAVBET Tech еще больше возможностей для сотрудничества с другими представителями IT-сообщества по реализации масштабных социальных и образовательных проектов в пользу украинского общества.

За последние 5 месяцев команда компании уже создала сервис Finders для поиска пропавших и эвакуированных украинцев, основала собственную IT-армию для атак на информационную инфраструктуру врага, занималась разработкой решений для ВСУ, сервисов для блокирования телеграмм-каналов, запустила фановую платформу Big Balls для поддержки инициативы президента Украины United24 .

Приветствуя FAVBET Tech с присоединением к Ассоциации, исполнительный директор IT Ukraine Константин Васюк отметил: " Уверен, что экспертиза FAVBET Tech, ее инновационные подходы в сфере разработки программного обеспечения для гемблинга и беттинга будут полезны для Ассоциации и нашего комьюнити. Совместными усилиями будем развивать национальную ІТ- индустрию и продвижение бренда Украины как технологического государства".

FAVBET Tech стал первым разработчиком решений для беттинга в составе Ассоциации, уже насчитывающей 118 участников и более 80 тысяч IT-специалистов.

Сегодня IТ Ukraine является крупнейшим отраслевым объединением, которое поддерживает украинские инновационные компании в правовой и налоговой сфере, способствует налаживанию эффективного диалога с государственными властями, развивает образовательные инициативы, а также работает над популяризацией бренда Украины как ведущего разработчика и поставщика IT-продуктов и услуг в мире.

Ценность совместных усилий особенно заметна во время испытаний. Команда FAVBET Tech благодарна IT Ukraine, что даже в условиях войны Ассоциация продолжает расти, отстаивать интересы технологического бизнеса и сплачивать IT-комьюнити вокруг вызовов, которые встают сегодня перед страной.