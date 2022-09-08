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Favbet увеличил помощь ВСУ до 35 млн грн
Группа компаний Favbet и фонд Favbet Foundation увеличили помощь Вооруженным Силам Украины до 35 млн. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
При содействии Фонда и усилиями компании, защитники Украины регулярно получают внедорожники, средства индивидуальной защиты, связи и разведки.
"Это лучшее, что мы сегодня можем сделать для нашей страны. Бизнес, власть и общество сплотились вокруг идеи победы. Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее приблизить окончание войны и победу Украины", - говорит основатель Favbet Андрей Матюха.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Favbet Foundation поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
Ранее сообщалось, что компания Favbet вместо привычного празднования 23-й годовщины создания компании передаст на нужды Вооруженных Сил Украины23 современных квадрокоптера.