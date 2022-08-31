Фонд "Razom for Ukraine" и "ЕРАМ Systems" с начала вторжения России помогают спасать жизнь в Украине

Крупнейший украинско-американский фонд " Razom for Ukraine " и ИТ-компания " ЕРАМ Systems " оказали помощь Украине на общую сумму свыше $355 тыс. дол. Средства, частично полученные благодаря деятельности нового EPAM Assistance Fund, были направлены на закупку средств связи, предметов тактической медицины и помощь украинским госпиталям.

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Об этом сообщает пресс -служба ЕРАМ Systems.

С мая 2022 года RazomforUkraine является титульным партнером компании.

По словам спикера фонда, с момента полномасштабного вторжения количество его партнеров увеличилось с 4 тысяч до 130 тысяч. В то же время взносы в пользу оперирующей в Украине, США и Канаде организации варьируются от 5 долларов до 1 млн. дол. Одним из весомых доноров фонда стала компания ЕРАМ Systems , головной офис которой располагается в США.

"Наибольшая команда ЕРАМ находится в Украине, поэтому последствия войны мы узнаем непосредственно от наших специалистов. Сразу после начала полномасштабного вторжения мы мобилизовали усилия компании, чтобы поддержать коллег и их семьи, выделив для этого 100 млн долл. Мы также поняли, что необходимо расширить нашу помощь на всех нуждающихся украинцев. Сегодня специалисты ЕРАМ и партнеры компании по всему миру помогают стране как через специальный фонд EPAM Assistance Fund, так и благодаря надежным фондам-партнерам на местах. Одним из них является фонд Razom for Ukraine, за деятельностью которого мы следим уже несколько лет. Совместные усилия бизнеса и мощного волонтерского движения способны оказывать оперативную помощь людям и общинам там, где в этом нуждаются больше всего", - комментирует вице-президент, председатель ЕРАМ Украина Степан Митиш.

Помимо медицинской помощи фонд фокусируется на обеспечении коммуникации, помощи пострадавшим от войны, а также технической поддержке аэроразведки и обеспечении адвокационной деятельности на высших политических уровнях в США. Заняв нишу по обеспечению Украины тактической медициной и средствами коммуникации, фонд снял давление на потребности по этим направлениям из других украинских фондов.

" Нам удалось быстро организовать помощь в Украине не только потому, что мы уже имели налаженную координацию на местах, но и потому, что "RAZOM" – это в первую очередь люди, стремящиеся к единым целям и действуют как единый организм. Это люди, которым можно доверять: те, с кем уже реализовывались успешные проекты, коллеги, родные. Мы чувствуем большой энтузиазм, потому что для нас это тоже очень личная история", – комментирует директор благотворительного фонда "Вместе для Украины" Эвелина Курилец.

"ЕРАМ Systems " планирует и дальше поддерживать инициативы фонда , в частности инициативы по поддержке детей, которые из-за войны остались без родительской опеки. Первая подобная акция запланирована к 1 сентября.