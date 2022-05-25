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«Фонд Течія» приобрел оптические приборы для защитников Украины
Бинокли и приборы ночного видения общей стоимостью 21,7 млн грн будут помогать лучше видеть тем, кто сегодня защищает Украину
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«Фонд Течение» получил запрос от командиров нескольких подразделений украинских защитников и приобрел для них необходимые оптические приборы:
- бинокли – 200 шт.
- приборы ночного видения – 300 шт.
ОО «Фонд Течение» покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные на счет Фонда донаты компаний и физических лиц.
В общей сложности на покупку потратили 21,7 млн грн. Напомним, ранее «Фонд Течение» приобрел смарт-бинокли и смарт-оптику американской компании ATN общей стоимостью 131,5 млн грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Фото: ua.depositphotos.com