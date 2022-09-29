FREE ONLINE: Андрей Длигач расскажет о главных изменениях управления бизнес-организациями во время и после войны

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5 октября на бесплатной трансляции «Штаб-квартиры» поговорим о новых критериях антикризисного менеджмента и операционной эффективности. Онлайн-трансляция будет полезна владельцам и топ-менеджерам малого, среднего и крупного бизнеса, которые стремятся построить устойчивую к переменам бизнес-модель и выйти на новые рынки.

Спикер – Андрей Длигач, основатель и глава Advanter Group, доктор экономических наук, стратег, футуролог, визионер.

Также Андрей является соучредителем Центра экономического восстановления, координатором и идеологом разработки Национальной экономической стратегии Украины 2030 года, соучредителем Гражданской платформы Новая Страна и основателем международного бизнес-сообщества Board (1200 владельцев бизнесов).

Больше о спикере и регистрации: https://shtab.delo.ua/

Вы узнаете:

Как эффективно выйти на внешние рынки украинским производителям? Новые правила глобальной рыночной конъюнктуры.

Менеджмент и война — как изменится логика управления бизнес-организациями во время войны?

Каким будет следующее окно возможностей для Украины? Что станет главной точкой инвестирования в мировом и украинском измерении?

Участие в трансляции бесплатно при предварительной регистрации на сайте .

Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших», чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.