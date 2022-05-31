«Фундация Течия» приобрела новую партию смарт-биноклей и оптического оборудования для военных

Бинокли Binox 4T, оптические приборы и аксессуары общей стоимостью 131,5 млн грн «Фундация Течия» заказала у американской компании ATN. Почти месяц ATN выполнял заказ, а сейчас вся техника уже у защитников Украины

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Смарт-бинокли Binox 4T от компании ATN оснащены передовыми технологическими решениями. Сверхчувствительный тепловизионный сенсор четвёртого поколения с двухъядерным процессором обрабатывает изображение, записывает видео и позволяет транслировать видеопоток на внешние устройства через Wi-Fi.

Встроенный лазерный дальномер показывает точное расстояние до объекта наблюдения, а технология BIX позволяет обмениваться информацией между разными устройствами ATN и передавать координаты объектов другим членам подразделения или непосредственно командованию с помощью защищенного мобильного приложения.

« Фундация Течия» приобрела тепловизионные бинокли, а также ряд других наименований оптических устройств и аксессуаров. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приобретена гуманитарная помощь для защитников Украины и вынужденных переселенцев на сумму свыше $20 млн (600 млн грн).

«Оптические приборы компании ATN – одни из лучших решений на мировом рынке. Основатель ATN Марк Уэйн родом из Киева, он и его компания всячески поддерживают нашу борьбу за свободу. В 2014 году АТН была первой западной компанией, поставившей Украине тысячи тепловизоров и приборов ночного видения. И теперь ATN сразу откликнулись на нашу просьбу и изготовила большую партию инновационной оптики для защитников Украины, которая уже помогает в горячих точках», - говорит Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель «Фундации Течия»

«Я гражданин США, но во мне – украинская кровь и украинский дух. С первых дней войны мы мобилизовались для помощи Украине – донатим на гуманитарную помощь, собираем прямые пожертвования на своем сайте, а теперь сделали то, в чем мы лучшие – по заказу «Фундации Течение» изготовили большую партию инновационной оптики. Пусть она будет полезна в руках защитников Украины», - Марк Уэйн, основатель ATN .

СПРАВКА

American Technology Network – лидер отрасли, инновационный производитель смарт-оптики, приборов ночного и термального видения. Основана в 1995 году уроженцем Киева Марком Уэйном. ATN стала известна благодаря надежной и качественной продукции и постоянным инновациям, каждый раз закладывающим новые стандарты индустрии. Оптические устройства удобны благодаря смарт-функциям: позволяют записывать видео, помогают просчитать баллистику и ориентироваться на местности.

«Фундация Течия» – общественная организация международного холдинга TECHIIA. С 2019 года олицетворяет в Украине масштабные социальные и благотворительные инициативы. Проекты приносят пользу тысячам людей в краткой и долгосрочной перспективе. Цели организации: преодолеть разрушительные последствия войны в Украине, модернизировать украинскую медицину, уменьшить младенческую смертность от рака, популяризировать STEM-образование.