Генераторы и ремонты: какие услуги искали и предлагали украинцы в конце 2022 года

В ноябре-декабре наблюдается высокий спрос и предложение на аренду генераторов и их ремонт. Причиной стали активные обстрелы россиянами объектов энергетической инфраструктуры Украины. В то же время среди других услуг высокий спрос на ремонтные работы.

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Об этом говорится в аналитике OLX.

Как энергетический кризис повлиял на запросы украинцев

На сервисе OLX в разделе " Бизнес и услуги" в период ноябрь-декабрь пользователи больше интересовались арендой генераторов - почти 300 тысяч раз. Предложение, как и спрос, тоже было большим — 10,3 тысячи объявлений. Это в четыре раза больше, чем в этот же период 2021 года. Также на протяжении последних двух месяцев на OLX активно искали и ремонт генераторов (более 4 тысяч раз).

Если говорить об услугах , которые предлагали украинцы в декабре 2022 года, то больше объявлений было среди следующей пятерки:

Ремонт – 45 000 тысяч;

Вывоз мусора – 7 300 тысяч;

Монтаж – 7 000 тысяч;

Доставка – 6 000 тысяч;

Грузовые перевозки – 13 500 тысяч.

Спрос соответствовал предложению, ведь чаще всего в течение месяца отзывались именно на услуги по ремонту (более 106 тысяч отзывов) и грузовые перевозки (16,5 тысяч). Также украинцы не забывали о здоровье, поэтому достаточно много отзывов было на услуги массажа — 26 тысяч.

Среди поисковых запросов в разделе услуг в декабре лидером стала аренда генераторов — этот запрос был самым частым. Не меньше раз интересовались арендой авто и ремонтом холодильников .

ТОП-5 самых популярных услуг по количеству поисковых запросов на конец года

Аренда генераторов – 150 600 тысяч;

Массаж – 16 500 тысяч;

Аренда авто –15 500 тысяч;

Грузовые перевозки – 14 000 тысяч;

Ремонт холодильников – 6 200 тысяч.

Если сравнить с декабрем 2021 года , то запросы украинцев существенно не изменились, кроме того, что в прошлом году пользователи OLX не искали генераторы. Но, как и в этом году, больше всего интересовались арендой авто, грузовыми перевозками, ремонтом и массажем.

В конце года на сайте OLX чаще всего украинцы интересуются товарами для созданиядомашнего уюта и комфорта.