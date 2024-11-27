GET Business Festival: сила роста бизнеса для будущего Украины

GET Business Festival

Когда: 12 декабря 2024 г.

Где: Киев

Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

12 декабря GET Business Festival от Delo.ua объединит 1300 участников и более 90 представителей бизнеса, государственного и общественного секторов на трех тематических сценах: стратегия роста, бизнес-развитие, маркетинг в военное время. Фестиваль в очередной раз станет платформой для обмена бизнес-практиками, смелыми решениями и стратегиями развития в военное время и нетворкингом предпринимательского сообщества.

За шесть лет существования фестиваль стал драйвером развития тысяч компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Мероприятие этого года приобретает особое значение, ведь Украина сегодня проходит этапы трансформаций, движущей силой которых является малый и средний бизнес. Спикеры будут делиться своим опытом управления и развития бизнеса в условиях рисков, изменяющегося бизнес-климата, неопределенности и ограниченных ресурсов.

В программе: 3 тематических сцены, 10+ панельных дискуссий, презентация успешных кейсов и лайфхаков от владельцев и руководителей компаний.

Среди спикеров:

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, кандидат юридических наук;

Дмитрий Наталуха, глава Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Игорь Сыроватко, операционный директор OLX Украина и Центральная Азия;

Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ;

Владимир Красотин, директор по цифровой трансформации фармацевтической компании "Дарница";

Олег Заплетнюк, генеральный директор "ТАС Агро";

Юлия Павленко, директор международных операций АО "Укрпочта";

Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу Страховой компании ИНГО;

Елена Шуляк, глава Комитета ВРУ по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа";

Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК;

Антон Бокий, Chief Marketing Officer в INTERTOP Ukraine;

Лидия Билас, предприниматель, основатель сети образовательных проектов "МрійДій";

Алексей Суровцев, актер, зоозащитник, владелец приюта для животных и ветеринарной клиники "Бородатая котомамуля".

И эксперты из Ощадбанка, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency, БФК Gulliver, DonorUA и т.д.

Приглашаем предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, менеджеров крупных компаний, маркетологов и коммуникационников для обсуждения актуальных тем:

Как сохранить успешный бизнес в условиях глобальных вызовов.

Как управлять рисками и оптимизировать ресурсы для выживания и развития.

Как наладить партнерство и сотрудничество между малым, средним и крупным бизнесом, между бизнесом и государством.

Как привлечь средства для роста в сложное время.

Финансовые потоки и структура затрат при непредвиденных обстоятельствах: финансовые инструменты помогут обеспечить стабильность и готовность к новым вызовам.

Стратегии маркетинга в военное время и создание устойчивых бизнес-моделей: социальная ответственность как конкурентное преимущество.

Новые инструменты для привлечения и удержания клиентов, роль брендинга и онлайн-маркетинга.

Присоединяйтесь к сообществу GET Business Festival, чтобы узнать новые стратегии развития, получить ценные инсайты от экспертов в своих нишах и найти новые возможности для роста своего бизнеса.

Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/

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Генеральный партнер — OLX Украина.

Главный партнер — Visa | ПриватБанк.

Генеральный информационный партнер – 1+1 media.

Об организаторе

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua , журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Под эгидой Ekonomika+ ежегодно проходит более 10 бизнес-мероприятий, среди которых Get Business Festival. Мероприятие началось в 2018 году и за это время объединило более 10 000 участников и 400 спикеров.