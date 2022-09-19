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Главные вопросы защиты бизнеса в условиях военного положения рассмотрят на мероприятии ААУ
Ассоциация адвокатов Украины приглашает поучаствовать в онлайн-марафоне: "Защита бизнеса в условиях военного положения".
Низкий инвестиционный климат, постоянные изменения в регуляторной и налоговой политиках государства, а также в законодательстве, давление со стороны последних и рейдерство создают еще большие угрозы для бизнеса в условиях военного положения.
Во время онлайн-марафона лучшие эксперты расскажут о том, как обезопасить бизнес от возможных угроз и что делать, если вы столкнулись с проблемами.
Дата: 23 сентября 2022 годаПодписывайтесь на наш Telegram канал
Время: 11:00–13:30
Формат: онлайн-дискуссия, вопросы-ответы
Программа и регистрация по ссылке
Темы для обсуждения:
- обеспечение безопасности персонала и имущества (релокация, дистанционная работа, электронный документооборот, кибербезопасность);
- защита от рейдерских атак во время войны. Антирейдерские новации;
- оформление права собственности на имущество;
- практика применения форс-мажорных обстоятельств в условиях военного положения;
- изменения в процедуре судебной защиты;
- обжалование действий правоохранителей и т.д.
Модератор : Андрей Тригуб, ассоциированный партнер АО "Скляренко, Сидоренко и партнеры", к.ю.н.
Среди спикеров:
Апреленко Олег, прокурор второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей территриального управления ГБР Киевской городской прокуратуры;
Удовичен Олег, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры", член Правления Ассоциации адвокатов Украины, председатель комитета ААУ по защите бизнеса, активов и прав инвесторов;
Грегорчак Ярослав , заместитель бизнес-омбудсмена;
Грищенко Евгений , заместитель начальника второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей территриального управления ГБР Киевской городской прокуратуры;
Гурская Анастасия, руководительница и основательница АБ "Анастасии Гурской", председатель Центра защиты бизнеса Союза украинских предпринимателей;
Дубовик Виктор , руководитель Офиса противодействия рейдерству МЮУ;
Кошик Николай, председатель Комитета ААУ по противодействию рейдерству, соучредитель и управляющий партнер Koshyk & Partners Law Firm;
Кучеренко Татьяна, заместитель председателя Комиссии Нотариальной палаты Украины по аналитически методическому обеспечению нотариальной деятельности, частный нотариус;
Непран Михаил, первый вице-президент ТПП.
По всем вопросам обращайтесь:
по тел.: + 38 (067) 441 10 27, +38(067) 239 86 90
email: [email protected].