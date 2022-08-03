- Категория
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Global PR: как украинской компании работать на международном рынке. Лекция Елены Дальской-Латошевич
Проект MMR Edu создан для тех, кто хочет учиться, кто ищет ответы на свои вопросы, кто начал стратегические изменения и не знает, куда двигаться дальше. Мы привлекаем лучших специалистов своего дела, чтобы они делились своим опытом и инсайтами.
Лекция Елены Дальской-Латошевич, директора по управлению репутацией и маркетингу WePlay Holding, состоится 12 августа в 11:00. Советуем воспользоваться этой возможностью, чтобы задать практические вопросы и получить дельные советы специалиста.
Елена уже больше 20 лет в маркетинговых коммуникациях. Имеет британский диплом CIPR Professional Diploma, автор и преподаватель курса «PR и журналистика в киберспорте» в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, основательница агентства по PR-консалтингу PRaxis, автор Telegram-канала с вакансиями в сфере PR и коммуникаций PR & Comms Jobs.Подписывайтесь на наш YouTube канал
ТЕМА : Global PR: как украинской компании работать на международном рынке
Елена Дальская-Латошевич расскажет о том:
- когда начинать говорить о бренде на международном рынке и вообще стоит ли это делать;
- как коммуницировать тему войны в международном бизнесе;
- Media Relations в текущей ситуации: как строить отношения с журналистами на новых рынках;
- GR как элемент PR-кампаний (спойлер – работает!);
- полезные инструменты PR-специалиста для работы в международных коммуникациях;
- Кейс: Day Center by AMD от WePlay Esports.
Доступ к лекции по донату. Регистрация по ссылке . Также вы можете получить доступ к предыдущим лекциям — Елене Плаховой об интегрированных коммуникациях во время войны , Оксане Коваль о диджитале во время войны , Валерии Толочиной о том, как бренду оставаться в эфире во время войны и Елене Деревянко о трансформации системы управления бизнесом в новых реалиях .