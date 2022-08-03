Global PR: как украинской компании работать на международном рынке. Лекция Елены Дальской-Латошевич

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Лекция Елены Дальской-Латошевич, директора по управлению репутацией и маркетингу WePlay Holding, состоится 12 августа в 11:00. Советуем воспользоваться этой возможностью, чтобы задать практические вопросы и получить дельные советы специалиста.

Елена уже больше 20 лет в маркетинговых коммуникациях. Имеет британский диплом CIPR Professional Diploma, автор и преподаватель курса «PR и журналистика в киберспорте» в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, основательница агентства по PR-консалтингу PRaxis, автор Telegram-канала с вакансиями в сфере PR и коммуникаций PR & Comms Jobs.

ТЕМА : Global PR: как украинской компании работать на международном рынке

Елена Дальская-Латошевич расскажет о том:

когда начинать говорить о бренде на международном рынке и вообще стоит ли это делать;

как коммуницировать тему войны в международном бизнесе;

Media Relations в текущей ситуации: как строить отношения с журналистами на новых рынках;

GR как элемент PR-кампаний (спойлер – работает!);

полезные инструменты PR-специалиста для работы в международных коммуникациях;

Кейс: Day Center by AMD от WePlay Esports.

Доступ к лекции по донату. Регистрация по ссылке . Также вы можете получить доступ к предыдущим лекциям — Елене Плаховой об интегрированных коммуникациях во время войны , Оксане Коваль о диджитале во время войны , Валерии Толочиной о том, как бренду оставаться в эфире во время войны и Елене Деревянко о трансформации системы управления бизнесом в новых реалиях .