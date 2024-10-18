Готов ли украинский бизнес к работе на рынке ЕС — опрос

Украинские компании в большинстве своем готовы к условиям работы на рынке Европейского Союза и положительно оценивают влияние евроинтеграционного процесса на свою деятельность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Влияние евроинтеграционного процесса

Отмечается, что 31% компаний считают, что они полностью готовы к ведению деятельности в ЕС, 38% – в большинстве своем готовы, 26% – частично готовы.

Только 5% сейчас в большинстве своем не готовы работать по европейским правилам и стандартам.

Также 44% участников опроса высоко оценили уровень осведомленности в их компании относительно правил и требований ЕС. У 35% компаний уровень осведомленности средний, у 11% – ниже среднего и еще у 11% – начальный.

Согласно данным опроса, 71% компаний положительно оценивают влияние евроинтеграционного движения Украины на их бизнес, в то время как 21% не испытывают никакого влияния, а 8% оценивают это влияние как негативное.

Сколько лет понадобится Украине для вступления в ЕС

В ЕБА также отмечают, что 52% компаний считают, что прогресс Украины в выполнении евроинтеграционных обязательств удовлетворительный, а 5% — существенный. При этом остальные 42% оценивают евроинтеграционные усилия Украины как несущественные, а 2% вообще считают, что прогресс отсутствует.

Наибольший прогресс участники опроса видят в сфере цифровой трансформации и медиа, транспортной политики, сельского хозяйства и развития сельских территорий. А меньше всего достижений Украина демонстрирует в направлении судебной власти и фундаментальных прав; правосудия, свободы и сохранности.

По мнению бизнеса, более быстрому выполнению Украиной евроинтеграционных обязательств препятствует низкая институциональная способность, включая нехватку ресурсов и профессиональных кадров, недостаточную экспертизу у органов государственной власти, общественности и бизнеса и отсутствие политической воли.

39% участников опроса считают, что Украине понадобится от 5 до 10 лет, чтобы стать полноправным членом ЕС . Еще 30% считают, что вступить в ЕС страна сможет в течение следующих 5 лет, а 26% предполагают, что на это уйдет более 10 лет.

Добавим, бизнес в сентябре продолжил смягчать оценки деловой активности. Улучшению ожиданий предприятий способствовали оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, стабильная работа морского коридора и рост железнодорожных перевозок.