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Группа компаний FINANCIERE предоставила помощь для защиты Украины на сумму свыше 22 млн грн

Группа компаний FINANCIERE предоставила помощь для защиты Украины на сумму свыше 22 млн грн

В Украине группа FINANCIERE владеет украинскими отелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa и Premier Hotel Slavutych.

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"Мы постоянно помогаем Украине и украинскому народу приближать победу в этой несправедливой и жестокой войне. Наша поддержка Вооруженных сил Украины, сил территориальной обороны, временно перемещенных лиц, больниц и медиков составляет уже более 22 млн гривен", – говорится в сообщении компании.

С начала войны 16,594 млн грн было перечислено Вооруженным силам Украины. 5,098 млн.грн FINANCIERE направила на обеспечение проживания и питания в отелях для временно перемещенных граждан. Более 405 тыс. грн от группы компаний получили украинские больницы и медицинские работники. 94,8 тыс. грн составила помощь силам территориальной обороны ВСУ.

В FINANCIERE уверяют, что продолжат оказывать поддержку украинской армии и народу Украины.

Один из совладельцев группы компаний, латвийский инвестор Виллис Дамбинс заявил: "Наш гостиничный бизнес основан на принципах заботы о людях. Мы остаемся верными этим принципам и во время войны, активно помогая Украине и украинцам. Отели Premier активно сотрудничают с украинскими и международными гуманитарными организациями, органами власти, волонтерскими инициативами и местными общинами для нашей общей победы.

Наши гуманитарные инициативы и проекты охватывают десятки тысяч пострадавших от войны украинцев, а также тех, кто защищает родную землю от российской агрессии".

Группа компаний FINANCIERE и ее акционеры Виллис Дамбинс, гражданин Латвийской Республики и Наталья Селиванова, гражданка Французской Республики ранее уже выступили с заявлением, в котором безоговорочно осудили военную агрессию РФ против Украины, начатую еще в 2014 году в нарушение всех существующих принципов международного права и ценностей мира.

"Это беспримерное жестокое преступление, которому нет и не может быть никакого оправдания. В это тяжелое время группа компаний FINANCIERE и ее акционеры выражают искреннее уважение Украине и ее героическому народу, а также подтверждает готовность продолжать всячески поддерживать экономику Украины, ее государственность и суверенитет. Героизм, стойкость и сила украинского народа и Вооруженных сил Украины сегодня для всего мира - пример борьбы за выбор европейского демократического будущего", – говорится в заявлении.

Фото 2 — Группа компаний FINANCIERE предоставила помощь для защиты Украины на сумму свыше 22 млн грн

СПРАВКА:

Группа FINANCIERE владеет отелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa, Premier Hotel Slavutych.

Акционерами группы компаний являются гражданин Латвийской Республики Виллис Дамбинс и гражданка Французской Республики Наталья Селиванова.

В группу компаний FINANCIERE входит гостиничный холдинг PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD, являющийся акционером украинских гостиниц.

Автор:
Светлана Манько