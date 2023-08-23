Группа ОККО заплатила 6,208 млрд гривен налогов и сборов за первое полугодие 2023 года

Группа ОККО продолжает практику публичной отчетности о своих налоговых выплатах и сообщает, что суммарно за январь-июнь 2023 года перечислила в государственные бюджеты и фонды 6,208 миллиарда гривен налогов и сборов. Это 0,41% всех поступлений в сводный бюджет Украины за указанный период. И это почти втрое больше суммы, которую ОККО уплатила за аналогичный период в прошлом году. Тогда она составила 2,169 млрд гривен.

Из указанных 6,208 миллиарда гривен на налоги от операционной деятельности приходится 1,814 миллиарда гривен (сума включает налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плату за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование), а на налоги при импорте товаров – 4,395 миллиарда гривен.

Если говорить об уплате налогов с операционной деятельности (без платежей при растаможке) в разрезе на 1 литр реализуемого топлива или на 1 АЗК ОККО, то показатели за первое полугодие 2023 г. следующие:

- с каждого реализуемого литра топлива в сети ОККО уплачено 2,43 гривны налогов с операционной деятельности. Для сравнения год назад за аналогичный период этот показатель составил 1,85 гривны на 1 литр;

- на каждый АЗК ОККО в период с января по июнь текущего года ежемесячно приходилось по 767 тысяч гривен налогов и сборов с операционной деятельности (год назад – 532 тысяч гривен в месяц).

Здесь следует отметить, что по сравнению с прошлым годом, компания существенно усилила свои позиции на рынке, увеличив рыночную долю и проливы на АЗК.

«Наша компания упорно и целенаправленно выступает за единые, честные и прозрачные правила налогообложения на топливном рынке. Мы настаивали на этом и до полномасштабной войны. А сегодня тем более считаем недопустимым уклонение от уплаты налогов или их минимизацию. Ведь эти средства критически необходимы для нашей обороны и восстановления, – считает вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида. – В дополнение к регулярно уплачиваемым налогам мы финансово поддерживаем украинских защитников, волонтеров, местные общины с первых дней вторжения. По состоянию на конец июля 2023-го объемы такой помощи превысили 1 млрд гривен. И мы не останавливаемся, продолжаем донатить, вплоть до самой победы».

Кроме помощи топливом для восстановления Киевской и Черниговской областей и преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС, непосредственного восстановления 4 учебных заведений на Киевщине, бесплатных кофе и хотдогов для военных на прифронтовых АЗК, компания совместно с Фондом «Вернись живым» в рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» аккумулировала 325 миллионов гривен на закупку 25 беспилотных разведывательных комплексов «ШАРК» для ВСУ. 19 из 25 комплексов уже работает на передовой. Сейчас же продолжается проект «Вооружим ТрО до зубов», цель которого аккумулировать 400 миллионов гривен на оружие для бригад территориальной обороны. На сегодня собрано 65% от необходимой суммы. Напомним, что в рамках обоих проектов компания отчисляет в помощь ВСУ по 1 грн с каждого проданного литра топлива Pulls.