I Национальный форум Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени.

2 июня состоится I Национальный форум по теме "Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени", который организуют Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и Проект ЕС "Право-Justice". Мероприятие проводится для представителей бизнеса и юридического сообщества с целью популяризации процедуры банкротства для помощи бизнесу в вопросах возобновления платежеспособности, обсуждения острых вопросов и поддержки экономического фронта.