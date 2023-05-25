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Тип
Партнерский материал
Категория
Бизнес
Дата публикации

I Национальный форум Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени.

I Национальный форум Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени.

2 июня состоится I Национальный форум по теме "Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени", который организуют Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и Проект ЕС "Право-Justice". Мероприятие проводится для представителей бизнеса и юридического сообщества с целью популяризации процедуры банкротства для помощи бизнесу в вопросах возобновления платежеспособности, обсуждения острых вопросов и поддержки экономического фронта.

Среди спикеров:

  • Денис Малюска, Министр юстиции Украины;
  • Валерия Коломиец, заместитель Министра юстиции Украины по европейской интеграции;
  • Олег Васьковский, Судья Верховного Суда;
  • Сергей Жуков, Судья Верховного Суда;
  • Александр Банаско, Судья Верховного Суда;
  • Алексей Мовчан, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию;
  • Тарас Тарасенко, народный депутат Украины. Глава подкомитета по правам человека;
  • Арсен Милютин, заместитель председателя правления АО "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL;
  • Владислав Филатов, директор департамента по банкротству Минюста;
  • Секретный спикер-банкрот, который поделится своим опытом и впечатлениями от процедуры банкротства.

Главные темы для обсуждения:

  • Государственное регулирование и поддержка государства в условиях военного положения.
  • Бизнес в условиях войны: сохранность, восстановление, ответственность.
  • Судебные процедуры банкротства в условиях военного времени. Актуальная судебная практика.
  • Вызовы войны: функционирование банковского сектора, мораторий, санкции и национализация.

Также участников ждут:

  • Дискуссионные панели, на которых ведущие специалисты рынка банкротства обсудят срочные вопросы для бизнеса, арбитражных управляющих и юридического сообщества.
  • Благотворительный аукцион военных трофеев и ценных лотов для сбора средств на срочные нужды арбитражных управляющих, которые служат в рядах ВСУ.

С приложением форума можно ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yvOzqNSMPcb8JWhzCnPm-X2_5dflxfvb/edit

Стоимость билета – 500 грн. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/cmcd4uJzBEywi8Sq8

Вход для арбитражных управляющих бесплатный при регистрации!

Место проведения: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 22, Radisson Blu Hotel
 Регистрация участников: 9:00 – 10:00
 Начало Форума: 10:00
 Информационные партнеры мероприятия – Delo.ua, LigaZakon.net и Ассоциация юристов Украины.