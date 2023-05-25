- Тип
- Партнерский материал
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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I Национальный форум Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени.
2 июня состоится I Национальный форум по теме "Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени", который организуют Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и Проект ЕС "Право-Justice". Мероприятие проводится для представителей бизнеса и юридического сообщества с целью популяризации процедуры банкротства для помощи бизнесу в вопросах возобновления платежеспособности, обсуждения острых вопросов и поддержки экономического фронта.
Среди спикеров:
- Денис Малюска, Министр юстиции Украины;
- Валерия Коломиец, заместитель Министра юстиции Украины по европейской интеграции;
- Олег Васьковский, Судья Верховного Суда;
- Сергей Жуков, Судья Верховного Суда;
- Александр Банаско, Судья Верховного Суда;
- Алексей Мовчан, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию;
- Тарас Тарасенко, народный депутат Украины. Глава подкомитета по правам человека;
- Арсен Милютин, заместитель председателя правления АО "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL;
- Владислав Филатов, директор департамента по банкротству Минюста;
- Секретный спикер-банкрот, который поделится своим опытом и впечатлениями от процедуры банкротства.
Главные темы для обсуждения:
- Государственное регулирование и поддержка государства в условиях военного положения.
- Бизнес в условиях войны: сохранность, восстановление, ответственность.
- Судебные процедуры банкротства в условиях военного времени. Актуальная судебная практика.
- Вызовы войны: функционирование банковского сектора, мораторий, санкции и национализация.
Также участников ждут:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Дискуссионные панели, на которых ведущие специалисты рынка банкротства обсудят срочные вопросы для бизнеса, арбитражных управляющих и юридического сообщества.
- Благотворительный аукцион военных трофеев и ценных лотов для сбора средств на срочные нужды арбитражных управляющих, которые служат в рядах ВСУ.
С приложением форума можно ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yvOzqNSMPcb8JWhzCnPm-X2_5dflxfvb/edit
Стоимость билета – 500 грн. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/cmcd4uJzBEywi8Sq8
Вход для арбитражных управляющих бесплатный при регистрации!
Место проведения: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 22, Radisson Blu Hotel
Регистрация участников: 9:00 – 10:00
Начало Форума: 10:00
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