"Интеллекта украинцев достаточно, чтобы не работать на аутсорсе на кого-то, а самим создавать сильные продукты", – Евгений Пенцак

На бесплатной прямой трансляции проекта "Штаб-квартира" PhD Lausanne University, преподаватель экономики и финансов, руководитель программы MBAF Киево-Могилянской Бизнес-Школы Евгений Пенцак рассказал, как бизнесу переживать турбулентные времена, почему невозможно спрогнозировать кризисы и об инвестиционных перспективах Украины в ближайшие

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Теория игр – это игра в инвестиционный тайминг. Чем дольше мы ждем и верим в победу, тем меньше будет дисконт на войну. Если продавать свой бизнес сейчас, то через дисконт-фактор можно будет угадать.

Украина станет военным оборонным комплексом всей Европы. Сюда потекут огромные инвестиции. Но нужно дождаться победы.

Чтобы стать крупным аграрно-перерабатывающим комплексом, мы должны создать эффективное промежуточное звено между переработкой сырья и производством завершающей продукции. В Украине это трудно сделать, потому что у нас высокая стоимость капитала. Сейчас в мире, несмотря на инфляцию, есть дешевый капитал. В сочетании с высоким уровнем интеллекта нашего народа он может иметь масштабное развитие. Но сначала нужно зафиксировать нашу победу, новые правила и гарантии безопасности, а потом уже по локомотивам в Украину пойдут международные финансовые корпорации, которые возьмут на себя все риски крупных компаний.

Криптовалюта – это отличный финансовый инструмент для запуска инноваций, финтех проектов и развития финансовой среды, которая является драйвером экономического сектора. Интеллекта украинцев достаточно, чтобы не работать на аутсорсе на кого-то, а самим создавать сильные fintech-продукты с перспективой глобального масштабирования.

Прогнозировать кризис сегодня невозможно. Никакой регулярности и "волновой теории" нет. Сейчас спорят, будет ли проседание или рецессия, как в 2007-2009 годах. Да, извинить невозможно, но надо быть к этому готовым.

Чтобы выжить в турбулентной кризисной среде, компания должна вкладываться в интеллектуальное развитие и производить антихрупкость. Это две основные черты для любого размера бизнеса.

Сегодня тренд на экономику усилий: если благодаря усилиям команды бизнес вырос в стоимости, вознаграждение должны получить все причастные к нему.

Инвестируйте в аналитику. Если вы неэффективны – вы недооценены. Стоит немного поднять показатели, и вы увидите рост EBITDA, маржинальности, а капитализация вообще может достичь 10 мультипликаторов. И вы сможете на совсем другом уровне вести переговоры с международными партнерами

Теория игр помогает не только понять, в чем суть конфликта, но и как из него выйти, чтобы все остались довольны. Цель – предоставить положительное решение проблем, стоящих перед нами. Есть позитив – есть энергия, есть энергия – есть усилие. И экономика такой страны развивается лучше.

Чтобы управлять рисками, нужно в первую очередь определиться с критериями – что для вас есть риск. Они могут быть политическими, геополитическими. Например, рисками могут быть цены на энергоносители, сырье или климатические изменения. Без этого составить план действий невозможно.

Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги самых больших», чтобы украинский бизнес мог адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев. Узнайте первыми о новых вебинарах проекта на сайте или телеграмм-канале Delo.ua.