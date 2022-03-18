Joom, eBay и другие маркетплейсы отменили комиссию для продавцов из Украины

"Укрпочта" сообщила, что компания провела ряд переговоров с основными мировыми маркетплейсами и договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины.

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К инициативе сначала присоединились Etsy, eBay, Joom. Вскоре комиссию также отменили Wish и Shopify.

Многие решили ввести для украинцев дополнительные бонусы и специальные предложения. Мобильное приложение для покупки самых разных товаров у продавцов со всего мира Wish вернуло месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины. Wish отменил комиссии для украинских продавцов на 6 месяцев.

Интернет-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов, Shopify выделит деньги на гуманитарную помощь через партнера Flexport.

Торговая площадка и одноименная программа для покупки товаров из Китая Joom до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам.

"К украинским магазинам не будут применяться никакие штрафы или пессимизации", — заверили в компании, добавив, что маркетплейс временно снижает комиссию для украинских продавцов с 15 до 0%.

Компания Etsy, которая фокусируется на изделиях ручной работы и винтажных вещах, "обнулила" счета продавцов за февраль и дает украинцам инструкции по временному "отпуску магазинов".

Кроме того, маркетплейс Global eBay будет удваивать каждое пожертвование до 10 тысяч долларов, которое делают работники компании для Украины. В добавок, в eBay заявили, что поддержат средний и малый бизнес на своих площадках.

Тем временем украинские маркетплейсы решают проблемы, с которым столкнулись в связи с началом войны. В частности, совладелец интернет-магазина Rozetkа Владислав Чечеткин констатирует наличие серьезных проблем в работе компании из-за российского военного вторжения в Украину.

Отметим при этом, что еще незадолго до войны, в декабре 2021 года, Rozetkа готовилась к выходу на IPO и подумывала о покупке одного из украинских банков. В ноябре же компания вышла на рынок Узбекистана.

Фото: ua.depositphotos.co