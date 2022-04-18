Кабмин призвал украинцев поддержать отечественный бизнес

Кабинет министров призвал украинцев поддержать отечественный бизнес. Особенно, по мнению правительства, в поддержке нуждаются малые и средние предприниматели. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению. Призываю украинцев поддерживать наш отечественный бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику", — отметил премьер.

По его словам, при поддержке государства более 400 предприятий перевезены в регионы, где нет активных боевых действий, а уже более 200 из них работают.

За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили работу. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10-20%, если сравнивать с началом апреля.

Также правительство выделило первые 200 млн грн выделили для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев. Это выплата в 6,5 тысячи гривен для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца, чтобы стимулировать работодателей брать таких людей на работу.

Напомним, 10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выделении из резервного фонда 1 млрд гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских войск.