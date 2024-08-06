Кабмин разрешил иностранным компаниям строить в Украине: зачем это нужно

Кабинет Министров разрешил иностранным компаниям и их украинским подразделениям получать право на ведение хозяйственной деятельности по строительству объектов.

Соответствующие изменения в постановление №314 от 13 марта 2022 года правительство внесло на своем заседании во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что право на строительную деятельность будет предоставляться путем безвозмездного представления в орган лицензирования декларации о хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов.

Как сообщают в Минреинтеграции, соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

Проект акта разработан Минэкономики во исполнение протокольного решения.

"Принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе", — объясняют в Минреинтеграции.

Там добавляют, что такие работы запланированы в рамках реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.

Кредит от Польши на 100 миллионов евро

Украина еще в 2015 году заключила соглашение с Польшей о привлечении кредита на 100 млн евро на условиях связанной помощи средства должны были направить на реализацию инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.

С этого времени в кредитное соглашение неоднократно вносились изменения, а срок его реализации продлевали.

Ожидается, что в рамках кредитного договора "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец" ", "Рава-Русская"), Госпогранслужба – 7 млн ​​евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).