Кабмин внес в реестр два новых индустриальных парка

На этой неделе Кабинет Министров Украины внес еще две новые площадки в реестр индустриальных парков, которые будут созданы в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в результате этого будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест, а на развитие парков планируется выделить 1 миллиард гривен.

Как добавили в Минэкономики, оба парка будут интегрированы в сферу перерабатывающей промышленности.

Индустриальный парк "ЭкоСтил", расположенный на территории Новопольского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области, будет специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и других смежных отраслях.

В рамках работы этого парка планируется создать около 900 рабочих мест.

Относительно индустриального парка "ИСКРА", расположенного по инициативе Подгайчиковского сельсовета в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, то сообщается, что он будет фокусироваться на производстве пищевых продуктов, текстильном производстве, обработке древесины и других производственных направлениях.

Также на территории этого парка будут действовать предприятия, специализирующиеся на изготовлении изделий из древесины и пробки, мебели, металлических изделий, машин и оборудования. Планируется, что благодаря работе этого парка будет создано около 950 рабочих мест.

Напомним, Кабинет министров принял решение о включении индустриального парка "Вестерн Индастриал" в реестр индустриальных (промышленных) парков.

Индустриальный парк "Вестерн Индастриал" имеет площадь 21,7 га и находится на территории поселка Буштыно Тячевского района Закарпатской области. На базе нового промпарка будет создано 1100 рабочих мест в перерабатывающей отрасли.

Что такое индустриальные парки

Индустриальные парки – это специально созданные территории для промышленного освоения. Их преимущества заключаются в удобной логистике, доступе к сетям, инженерно-транспортной инфраструктуре, сырью, необходимым сервисам и рабочей силе. Такие экосистемы объединяют интересы бизнесов и производителей государства, местных общин.

Недавно опубликованные UNIDO's "Международные рекомендации по индустриальным паркам" констатируют, что "цель развития индустриальных парков должна быть неотъемлемой частью общей промышленной политики страны".