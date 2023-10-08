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Кабмин внес в реестр два новых индустриальных парка
На этой неделе Кабинет Министров Украины внес еще две новые площадки в реестр индустриальных парков, которые будут созданы в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в результате этого будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест, а на развитие парков планируется выделить 1 миллиард гривен.
Как добавили в Минэкономики, оба парка будут интегрированы в сферу перерабатывающей промышленности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Индустриальный парк "ЭкоСтил", расположенный на территории Новопольского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области, будет специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и других смежных отраслях.
В рамках работы этого парка планируется создать около 900 рабочих мест.
Относительно индустриального парка "ИСКРА", расположенного по инициативе Подгайчиковского сельсовета в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, то сообщается, что он будет фокусироваться на производстве пищевых продуктов, текстильном производстве, обработке древесины и других производственных направлениях.
Также на территории этого парка будут действовать предприятия, специализирующиеся на изготовлении изделий из древесины и пробки, мебели, металлических изделий, машин и оборудования. Планируется, что благодаря работе этого парка будет создано около 950 рабочих мест.
Напомним, Кабинет министров принял решение о включении индустриального парка "Вестерн Индастриал" в реестр индустриальных (промышленных) парков.
Индустриальный парк "Вестерн Индастриал" имеет площадь 21,7 га и находится на территории поселка Буштыно Тячевского района Закарпатской области. На базе нового промпарка будет создано 1100 рабочих мест в перерабатывающей отрасли.
Что такое индустриальные парки
Индустриальные парки – это специально созданные территории для промышленного освоения. Их преимущества заключаются в удобной логистике, доступе к сетям, инженерно-транспортной инфраструктуре, сырью, необходимым сервисам и рабочей силе. Такие экосистемы объединяют интересы бизнесов и производителей государства, местных общин.
Недавно опубликованные UNIDO's "Международные рекомендации по индустриальным паркам" констатируют, что "цель развития индустриальных парков должна быть неотъемлемой частью общей промышленной политики страны".