Как украинские CEO оценивают экономические перспективы – исследование

Уверенность украинских СЕО в экономических перспективах Украины возросла, несмотря на войну и длительную геополитическую неопределенность. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2024", проведенного компанией KPMG в Украине.

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Экономические прогнозы

Согласно исследованию мнений украинских СЕО, экономические перспективы Украины и мира с 2020 по 2024 год показывают колебания уверенности.

В Украине уровень уверенности в компаниях во время войны составил 65%, изменившись до 54% в 2024 году, в отраслях – с 65% до 50%. Уверенность в перспективах роста страны в 2024 году несколько выросла по сравнению с 2022 годом: с 44 до 46%.

Ожидания украинских СЕО по отношению к мировой экономике более сдержанны – в 2024 году этот показатель составляет 37%.

На мировом уровне уверенность во всех аспектах оказалась гораздо выше. В частности, более 70% СЭО верят в рост своей компании, отрасли, страны и мировой экономики.

Основные вызовы для развития бизнеса

Полномасштабная война в Украине кардинально изменила риски для украинских компаний, сосредоточив внимание на геополитической неопределенности и экономических изменениях.

Украинские и мировые компании ощутили давление экономической неопределенности (71% в Украине и 53% в мире) и конкуренции за таланты (58% в Украине и 27% в мире) с новым акцентом на внедрении искусственного интеллекта (19% в Украине и 50% в мире).

Стратегии роста

Украинские компании все больше обращаются к внешним сотрудничествам и адаптируются к новым технологиям, в то время как мировые лидеры активнее используют слияния и поглощения и искусственный интеллект.

Роль инклюзивности, разнообразия и равенства (IDE)

Украинские и мировые лидеры по-разному оценивают быстроту прогресса в сфере разнообразия и инклюзивности в деловом мире: 58% мировых СЕО (против 35% украинских респондентов) указывают на медлительность изменений.

При этом большинство опрошенных (61% в Украине и 76% в мире) осознают, что для достижения разнообразия на рабочих местах необходимо внедрять изменения в руководстве.

Рабочая среда

Взгляды на рабочую среду у лидеров украинского и мирового бизнеса отличаются кардинально.

Так, 77% украинских СЭО в 2024 году поддерживают идею гибридного формата работы (против 88% в 2022 году). Также возросло количество топменеджеров, рассматривающих офисный формат как желаемый – с 5% до 15%.

83% мировых лидеров поддерживают возврат к традиционному офисному формату (против 65% в 2022 году). Гибридный формат допускается только 13% руководителей (против 28% в 2022 году).

Преимущества и трудности внедрения генеративного искусственного интеллекта

Основным преимуществом внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в украинском бизнесе, по мнению СЕО, повышение эффективности и производительности (42%). Заинтересованы в использовании ИИ для ускорения анализа данных (21%) и новых возможностей роста рынка (12%).

В свою очередь, мировые организации важным преимуществом ИИ считают повышение квалификации рабочей силы (14%) и повышение доходности (10%).

Основными вызовами для внедрения генеративного ИИ украинские СЕО называют стоимость реализации (46%), технические возможности и навыки (39%), а также понимание и принятие среди работников (35%). 61%).

Гендерное равенство

По результатам исследования, 17% украинских руководителей и руководительниц отчитываются о том, что в их компаниях доля женщин на руководящих должностях составляет более 50%.

79% респондентов отметили, что в их организациях практикуется органическое продвижение женщин, 57% генеральных директоров активно содействуют продвижению женщин, а 41% лидеров внедрили программы менторства.

Почти 75% украинских СЭО считают, что гендерно сбалансированное лидерство оказывает положительное влияние на финансовые результаты компании.

Шестое исследование KPMG CEO Outlook в Украине было проведено в августе-сентябре 2024 г. в рамках глобального исследования, которое уже 10 лет является важным источником инсайтов для руководителей по всему миру.

Всего было опрошено 1 тыс. 300 CEO из разных стран и бизнес-сегментов.