Киевский КБК заявил об угрозе остановки завода из-за тотальной мобилизации работников

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК) в г. Обухов Киевской области прогнозирует возможность приостановки работы предприятия в случае тотальной мобилизации работников-мужчин, которых невозможно заменить женщинами. Кроме отсутствия необходимой продукции у потребителей это может привести к сложности функционирования всей Обуховской общины.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Большой бизнес, в частности, Киевский картонно-бумажный комбинат австрийского Pulp Mill Holding, уже моделирует последствия кадрового дефицита. Опасения остаться без способности обеспечивать необходимые производственные процессы предприятия из-за нехватки персонала, не безосновательны – сейчас в рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината", - говорится в сообщении пресс-службы.

На предприятии рассказали, что на участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь ККБК начал программы по профессиональному обучению, благодаря которым можно овладеть новой профессией за счет предприятия – например, водитель погрузчика.

Вместе с тем, подчеркивают на комбинате, есть работники, заменить которых сложно, а иногда и невозможно. В частности, чтобы стать машинистом бумагоделательной или картоноделательной машины, необходимо около пяти лет, поскольку нужно овладеть рядом поэтапных работ.

Также незаменимость специалистов бумажной отрасли обусловлена тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому люди, работающие в цехах, должны быть физически выносливыми.

"На предприятии есть и профессии, где по требованиям охраны труда могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство", - предостерегают на комбинате.

Остановка ККБК кардинально повлияет на всю Обуховскую общину

На предприятии прогнозируют, что в случае остановки ККБК потребители останутся без санитарно-гигиенической продукции, а крупные производители украинских товаров без картонной тары. Кроме того, остановка предприятия может кардинально отразиться на жизни Обуховской общины.

"В состав Обуховской городской территориальной громады входит 25 населенных пунктов: 24 села и город Обухов. Из 50 тыс. человек населения более 2 тыс. работает на Киевском КБК, и в 2023 году треть сметы общины составляли налоги ККБК. Поэтому приостановка деятельности комбината угрожает последствиями", - цитируют в пресс-службе секретаря Обуховского горсовета Ларису Ильенко.

По ее словам, в этом случае значительно снизятся поступления в местный бюджет, что повлияет на социально-экономическое развитие общества и коснется практически всех отраслей, в частности образования и медицины.

"В сфере ЖКХ возникнет проблема с очисткой бытовых стоков. Исчезнет отопление в многоквартирных жилых домах – потребителях предприятия, а это более 20 тысяч абонентов. Но хочется надеяться, что община сможет и дальше рассчитывать на плодотворное сотрудничество с комбинатом", – считает она.

"Учитывая сложные условия мобилизации, Киевский картонно-бумажный комбинат стоит перед серьезными вызовами. Ответ на вопрос, сможет ли предприятие сохранить свою стабильность и дальше остается открытым. Сможем ли преодолеть кадровый голод и продолжать работу, покажет время", - резюмируют в пресс-службе Киевского КБК.

Более подробно о современном состоянии градообразующего предприятия в Киевской области читайте в интервью Delo.ua с СЕО Киевского КБК Юрием Головченко.

Что известно о Киевском КБК

Киевский КБК – главное предприятие одноименной группы компаний, одного из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом более 2,5 тыс. работников.

В 2023 году комбинат выпустил продукции (гофротары, бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, литой тары для яиц) на 7 млрд 568 млн грн, а в январе-мае текущего года – на 3 млрд 173 млн грн.

Обладателем комбината является австрийский Pulp Mill Holding.

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

Недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

А Киевский метрополитен вынужден из-за нехватки кадров увеличить интервал между поездами.