Компания топ-налогоплательщик в бюджет Украины просит оградить ее от произвола силовиков

"Винниковская табачная фабрика", которая добросовестно платит налоги в государственный бюджет Украины, не может работать и производить новую продукцию из-за непрерывных обысков правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что "Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в топ-крупнейших плательщиков отрасли по сумме уплаченных налогов. Только за 2023 год компания уплатила в госбюджет более 7 млрд гривен налогов и сборов, а в этом году предприятие планировало выйти на рекордные 8,5 млрд гривен.

Но уже четыре месяца на фабрике проходят непрерывные обыски, а с сентября 2023 года проводятся постоянные проверки. И при этом никаких нарушений контролирующие органы не выявили.

Так, в мае предприятие уплатило налогов и разного рода сборов и платежей в бюджеты разных уровней 480 млн. грн. - при плане 750 млн. грн., а в июне планировали выйти на сумму платежей в казну - более 920 млн. грн., но теперь ожидается - 580 млн. грн.

"Все это происходит из-за того, что работа предприятия заблокирована, поэтому не производится новая продукция, соответствующим образом не создается база для налогообложения", - подчеркивают в компании.

Там добавляют, что предприятие не может нормально работать и производить новую продукцию. Его остановка может привести к потере рабочих мест, уменьшению поступлений в бюджет и усилению позиций иностранных конкурентов.

Кроме того, остановка работы такого крупного предприятия как "Винниковская табачная фабрика" может оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

"Призываем принять все необходимые меры, чтобы защитить права и интересы украинских производителей. Ведь свобода предпринимательства и верховенство права являются одними из основных принципов демократического государства. В свою очередь, силовики не должны безосновательно вмешиваться в работу законно работающих предприятий", - подчеркивают в пресс-службе компании. .

О "Винниковской табачной фабрике"

"Винниковская табачная фабрика" является одним из крупнейших и старейших национальных производителей Украины, которая имеет многовековую историю, потому что начала работать в далеком 1779 году. Ее хорошо известная продукция уже много лет является визитной карточкой не только Львова, но и всей Украины.

"Винниковская табачная фабрика" поставляет свою продукцию как по Украине, так и за границу. Продукция фабрики представлена на двух континентах и на шести рынках.