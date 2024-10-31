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Бизнес
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KSE и Минэкономики привлекут 2,1 млрд евро через цифровой портал инвестиций

KSE и Минэкономики привлекут 2,1 млрд евро через цифровой портал инвестиций
KSE и Минэкономики привлекают 2,1 млрд евро через портал инвестиций

В инвестиционный портал Украины, созданный Министерством экономики совместно с Киевской школой экономики при поддержке правительства Великобритании, добавлен 31 новый проект на общую сумму 2,1 млрд евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Инициативы, предложенные как частными, так и государственными компаниями, охватывают разные сферы, включая энергетику, сельское хозяйство, машиностроение, транспорт и логистику, зеленую металлургию и производство строительных материалов.

Географически новые проекты представлены в 13 областях Украины, больше всего из них во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев подчеркнул, что инвестиционный портал расширяется, чтобы предложить как можно больше возможностей для бизнеса в Украине. Частные и государственные компании могут представлять собственные проекты, которые после анализа размещаются на портале.

Всего на портале уже представлено 126 проектов общей стоимостью 28,9 млрд долларов.

На портале с помощью интерактивной карты и фильтров можно просмотреть распределение проектов по регионам, отраслям, общему бюджету и стадии реализации. Платформа также содержит раздел с практическими советами для предпринимателей, желающих привлечь финансирование, в частности от правительства, международных организаций и банков-партнеров.

Цифровой инвестиционный портал был разработан в рамках проекта Good Governance Fund "Экономический хаб: Укрепление макроэкономической стабильности", финансируемого UK International Development от правительства Великобритании.

Министерство экономики представило Инвестиционный гайд Украины на Конференции по восстановлению Украины — 2024 в Берлине. В документе содержится ключевая информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, интересующихся экономической политикой, восстановлением и инвестиционной деятельностью в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко