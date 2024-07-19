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- HRWS
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- Бизнес
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Материальное поощрение работника дает эффект только в течение нескольких месяцев – HR "АрселорМиттал Кривой Рог"
Опыт металлургического холдинга "АрселорМиттал Кривой Рог" свидетельствует, что материальная мотивация сотрудника или повышение заработной платы влияет на его производительность только в течение нескольких месяцев. Дальше человек привыкает, ему хочется больше денег, потому для стимулирования работника нужно комбинировать мотивацию деньгами с социальными бонусами. Об этом Delo.ua на HR Wisdom Summit 2024 рассказала директор по персоналу холдинга Екатерина Залозных.
По ее словам, для достаточной мотивации у работника в первую очередь должен быть закрыт базовый вопрос заработной платы, тогда как другим существенным стимулом являются социальные "плюшки" и гарантии. Каждое предприятие подбирает их исходя из профиля бизнеса и конкретных потребностей работников. Еще один фактор мотивации персонала – стабильность компании в условиях войны, насколько эффективно ей удается работать в условиях войны и выполнять ранее взятые обязательства перед работниками.
Сейчас в "АрселорМиттал Кривой Рог" открыто более 1 тыс. вакансий, что составляет 3% от общего штата в примерно 30 тыс., добавляет Екатерина Залозных. Закрытие вакансии на рабочую должность может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ее дефицитности. Наиболее востребованы водители, электрики и ремонтники, сейчас эти профессии в дефиците на украинском рынке труда. Инженерные вакансии закрываются в среднем за месяц-два, а на позицию высокого руководящего состава могут искать кандидата в течение нескольких месяцев.
При этом опыт работы и конкретные навыки сейчас не являются принципиальным критерием в "АрселорМиттал Кривой Рог", добавляет специалист по HR. При желании холдинг может с нуля обучить кандидата на должность. Для этого группа компаний имеет собственный учебный центр, лицензированный для получения образования по почти 350 профессиям.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На будущее ресурсом для поиска кадров холдинг видит подготовку женщин к ранее мужским должностям, а также студентам вузов, начиная с первого курса. Для студентов главная мотивация — покрытие АрселорМиттал Кривой Рог средств за их обучение в университете, отмечает Екатерина Залозных.