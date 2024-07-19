Материальное поощрение работника дает эффект только в течение нескольких месяцев – HR "АрселорМиттал Кривой Рог"

Опыт металлургического холдинга "АрселорМиттал Кривой Рог" свидетельствует, что материальная мотивация сотрудника или повышение заработной платы влияет на его производительность только в течение нескольких месяцев. Дальше человек привыкает, ему хочется больше денег, потому для стимулирования работника нужно комбинировать мотивацию деньгами с социальными бонусами. Об этом Delo.ua на HR Wisdom Summit 2024 рассказала директор по персоналу холдинга Екатерина Залозных.

По ее словам, для достаточной мотивации у работника в первую очередь должен быть закрыт базовый вопрос заработной платы, тогда как другим существенным стимулом являются социальные "плюшки" и гарантии. Каждое предприятие подбирает их исходя из профиля бизнеса и конкретных потребностей работников. Еще один фактор мотивации персонала – стабильность компании в условиях войны, насколько эффективно ей удается работать в условиях войны и выполнять ранее взятые обязательства перед работниками.

Сейчас в "АрселорМиттал Кривой Рог" открыто более 1 тыс. вакансий, что составляет 3% от общего штата в примерно 30 тыс., добавляет Екатерина Залозных. Закрытие вакансии на рабочую должность может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ее дефицитности. Наиболее востребованы водители, электрики и ремонтники, сейчас эти профессии в дефиците на украинском рынке труда. Инженерные вакансии закрываются в среднем за месяц-два, а на позицию высокого руководящего состава могут искать кандидата в течение нескольких месяцев.

При этом опыт работы и конкретные навыки сейчас не являются принципиальным критерием в "АрселорМиттал Кривой Рог", добавляет специалист по HR. При желании холдинг может с нуля обучить кандидата на должность. Для этого группа компаний имеет собственный учебный центр, лицензированный для получения образования по почти 350 профессиям.

На будущее ресурсом для поиска кадров холдинг видит подготовку женщин к ранее мужским должностям, а также студентам вузов, начиная с первого курса. Для студентов главная мотивация — покрытие АрселорМиттал Кривой Рог средств за их обучение в университете, отмечает Екатерина Залозных.