McDonald's возобновил работу еще пяти ресторанов в Киеве

Сеть быстрого питания McDonald's возобновила работу еще пяти ресторанов в Киеве. Об этом сообщается на страницах украинского подразделения компании в соцсетях.

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В частности, речь идет о заведениях по адресам: Боричев спуск, 10-А (станция метро "Почтовая"), проспект Николая Бажана, 8 (станция метро "Осокорки"), а также улица Гната Хоткевича, 1-В (ТРК "Проспект").

Накануне в "МакДональдз Юкрейн" сообщили об открытии в Киеве ресторанов на улице Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и на проспекте Победы, 138 (станция метро "Житомирская").

Пользователи в комментариях к этим постам призывают компанию как можно быстрее открыть заведения и в других городах Украины, особенно во Львове, Днепре, Одессе и Виннице, а также Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и даже в Харькове. При этом на одну из просьб открыть заведение во Львове в компании ответили "ожидайте, вы следующие".

Напомним, что с 20 сентября McDonald's возобновил работу первых трех заведений в левобережной части Киева, но только на доставку заказов. С 27 сентября в таком же формате заработали еще семь ресторанов, в том числе уже и на правом берегу. Впоследствии компания открыла и залы в этих заведениях. До этого работа всех McDonald's в Украине была приостановлена из-за начала полномасштабной войны с Россией.