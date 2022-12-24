McDonald's возобновляет работу в Буче

В канун рождественских праздников возобновляет работу ресторан McDonald's в городе Буче на ул. Новое Шоссе, 10 б.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.



Отмечается, что в марте ресторан в Буче был поврежден в результате боевых действий. Ресторан был совершенно новым и открылся только 23 декабря 2020 года.

"Для нашей команды было чрезвычайно важно восстановить ресторан как можно скорее, чтобы поддержать людей, вернуть привычный сервис и любимую еду, и сделать один из шагов к восстановлению инфраструктуры в городе", - прокомментировала генеральный директор МакДональдз в Украине Юлия Бадритдинова.

Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00. При этом в ресторане установлен генератор, который позволит заведению работать более стабильно при ограничении электроэнергии.

В этом заведении действуют такие же расширенные правила безопасности, как и в других ресторанах. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Информация об открытых и временно закрытых заведениях в режиме реального времени обновляется на сайте McDonald's.

Всего в Украине возобновили работу 64 ресторана McDonald's.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно из официальных источников информации McDonald's в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play ).

Напомним, McDonald's 22 декабря открыл новое заведение в Киеве, а именно на проспекте Владимира Ивасюка (Героев Сталинграда), 12-С, что рядом с Оболонской набережной.

Кроме того, ранее в декабре была возобновлена работа заведения у входа в киевскую станцию метро "Хрещатик".