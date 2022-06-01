MMR EDU: 10 июня состоится онлайн-лекция руководителя департамента коммуникаций, PR и GR Kernel

Тема лекции – "Диджитал во время войны: корпоративный опыт"

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Лекция Оксаны Коваль , руководителя департамента коммуникаций, PR и GR Kernel состоится 10 июня в 11:00. Рекомендуем воспользоваться этой возможностью, чтобы задать практические вопросы и получить действенные советы специалиста.

ТЕМА : Диджитал во время войны: корпоративный опыт

Оксана будет говорить о том:

что и как транслировать компаниям и ключевым лицам в соцсетях, чтобы удвоить органический охват;

как работать с личным брендом первого лица/менеджмента/пиарщика в военное время, чтобы не отхватить хейт;

как корпоративные блоггеры становятся мощными информационными войсками: рост внимания СМИ, в том числе международных.

Доступ к лекции по донату.

Регистрация по ссылке .

Также получить доступ к лекции Елены Деревянко , партнера Агентства PR-Service, вице-президента Украинской PR-Лиги, д-р экон. наук, проф., о трансформации системы управления бизнесом в новых реалиях можно найти здесь .