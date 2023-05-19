Мобильное приложение и сервис автоматизации "Новой почты" заработали после сбоя

Компания "Новая Почта" возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после сбоя. Об этом написала компания в Facebook.

Клиенты "Новой почты" снова могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять через почтоматы.

"Все сервисы на отделениях тоже доступны: оплата картой и наличными, выдача денежных переводов, оформление посылки в кредит и т.д. Платить посылки курьеру также можно всеми способами оплаты”, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за технического сбоя мобильное приложение и сервис авторизации "Новой почты" не работал. К решению проблемы клиенты не смогут воспользоваться почтоматом и услугами из приложения.

В отделение клиенты могли получить все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги.

Недавно "Новая почта" запустила в своем мобильном приложении обновленную услугу "Сейф-сервис" для резервирования оплаты онлайн-покупок, предоставляемой финтех-компанией NovaPay.