MODUS X присоединились к партнерской программе SAP PartnerEdge Sell

MODUS X объявили о получении официального партнерства по SAP — PartnerEdge Sell. Это открывает перед командой новые возможности для расширения спектра услуг и предоставления клиентам более комплексных и инновационных решений, которые помогают компаниям оптимизировать бизнес-процессы, на базе новейших технологий SAP.

Благодаря стратегическому партнерству, MODUS X расширит существующую SAP-экспертизу и получит дополнительные возможности консультирования, внедрения, лицензирования и поддержки SAP-решений для клиентов. Это открывает перед клиентами новые возможности, поскольку MODUS X будет обеспечивать полный цикл работы с SAP от стратегического консультирования до технической поддержки и поставки лицензий. Такой подход позволяет клиентам сосредоточиться на развитии своего бизнеса, получая все необходимые решения и поддержку от опытного партнера.

В настоящее время команда MODUS Х — это более 100 сертифицированных SAP-консультантов, большинство из которых более 10 лет внедряют комплексные проекты. Экспертиза MODUS X включает почти весь спектр решений и модулей SAP, позволяет внедрять как on-premise, так и облачные решения, интегрировать SAP-решения между собой и с посторонними системами. Специалисты компании, поддерживающие и развивающие 36 функциональных модулей SAP, имеют глубокий отраслевой опыт в сферах utilities, oil & gas, энергетики, сервисных компаний и т.п. и разработали более 4000 кастомных расширений для различных модулей SAP.

У команды уже есть успешный опыт миграции SAP ECC на SAP S/4HANA – что станет обязательным для всех текущих пользователей SAP ECC. MODUS X внедряет и поддерживает одну из самых больших SAP-инфраструктур в Украине для Группы ДТЭК. Разработанное нашими SAP-экспертами решение для 2000 пользователей ДТЭК Сети на 40 локациях в Украине получило награду SAP Quality Awards 2022, подтверждающую высокую квалификацию команды.

Компания SAP является нашим стратегическим партнером и мы рады расширить сотрудничество с ними. Я горжусь, что наша команда SAP-экспертов, насчитывающая более 100 консультантов и разработчиков со средним опытом 10+ лет – одна из самых мощных в Украине. Мы развиваем и поддерживаем одну из самых больших SAP-инфраструктур в Восточной Европе, а впереди нас ждут новые амбициозные вызовы», — отмечает Дмитрий Осыка, CEO MODUS X.

«Партнерство по SAP открывает для MODUS X новые возможности, поскольку мы можем сделать наше предложение более комплексным и закрывать весь цикл услуг для клиентов – от консультирования, до лицензирования, внедрения и поддержки», – добавляет Сергей Маляренко, руководитель SAP-департамента MODUS X.

Развитие партнерской экосистемы является ключевым элементом стратегии SAP. Опыт и навыки предоставления высококвалифицированных услуг, имеющихся у наших партнеров, позволяют обеспечить профессиональное и надежное обслуживание клиентов SAP в Украине. Мы рады приветствовать MODUS X с подключением к нашей программе SAP PartnerEdge Sell. Благодаря этому стратегическому сотрудничеству мы расширим возможности для наших клиентов, чтобы они могли получать все необходимые решения и поддержку опытного партнера», — комментирует Анна Микулицкая, управляющая директор SAP Ukraine.

«Мы видим у MODUS X мощного партнера, способного обеспечить не только высококачественные консультации, но и быстрое внедрение и поддержку решений SAP. С нетерпением ждем реализации новых совместных проектов и уверены, что такое сотрудничество принесет значительные преимущества нашим клиентам и украинскому рынку в целом», — добавляет Денис Бельский, руководитель направления работы с партнерами SAP Ukraine.

О SAP

Стратегия SAP состоит в том, чтобы помочь каждому бизнесу работать как разумное, устойчивое предприятие. Как лидер на рынке прикладного программного обеспечения для предприятий SAP помогает компаниям любого размера и во всех отраслях работать лучше: на клиентов SAP приходится 87% общей мировой торговли. Машинное обучение, интернет вещей (IoT) и передовые аналитические технологии позволяют компании превратить бизнес клиентов в интеллектуальные предприятия. SAP помогает людям и организациям получить глубокое понимание бизнеса и содействовать сотрудничеству, благодаря которому они могут опережать конкурентов. Сквозной набор приложений и услуг SAP позволяет бизнесам и государственным клиентам в 26 отраслях во всем мире работать прибыльно, постоянно адаптироваться и отличаться.

На украинский рынок SAP вышла в 1995 году. В Украине ее клиентами более 200 компаний, в том числе государственные организации, предприятия нефтегазовой, энергетической, металлургической, фармацевтической отраслей, сферы торговли, профессиональных услуг и других секторов. SAP располагает сетью профессиональных и высококвалифицированных партнеров, предоставляющих свои услуги в Украине. Компания активно помогает украинскому бизнесу и населению во время войны. Более подробная информация доступна на сайте: www.sap.ua.

О MODUS X

MODUS X — украинская ИТ-компания, предлагающая комплексный спектр услуг цифровой трансформации бизнеса. Компания специализируется на разработке программных решений, разработке мобильных приложений, решениях по кибербезопасности и управлению данными. Сотрудничая с ведущими мировыми технологическими компаниями, такими как SAP, Microsoft, Creatio, мы помогаем нашим клиентам оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и достичь конкурентных преимуществ. Детальнее о MODUS X: https://modusx.digital/ru-ua .