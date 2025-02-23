Мы нашли $100 млн инвестиций для достройки проектов, — Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили представителей крупнейших отечественных компаний.

На этот раз блицинтервью для Delo.ua дал Александр Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM, один из лидеров-девелоперов на столичном строительном рынке .

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны. Сделали бы вы что-нибудь иначе?

– Первые месяцы с начала полномасштабного вторжения мы были растеряны, однако понимание, что наше будущее и наших детей связано исключительно с Украиной, заставило нас действовать.

Уже с апреля мы начали постепенно собирать наших работников в команду, и в начале мая 2022 года компания DIM возобновила работы на всех объектах, стартовавших до полномасштабного вторжения.

Оглядываясь на прошлое, я понимаю, что это было единственное верное решение. Мы начали работать, вернули большую часть сотрудников, не выехавших за границу или которые не пошли в ряды ВСУ, и даже ввести в эксплуатацию в 2022 году один из домов загородного комплекса Park Lake City.

Чем отличается сегодняшний DIM от того, что был в преддверии вторжения и в первые месяцы войны? Какие потери и достижения за это время?

– С первых дней мы начали помогать нашим военным – перечислили ВСУ далеко не один миллион гривен и присоединились к строительной армии, которая помогает обустраивать блокпосты, копать окопы, снабжая терроборону техникой, бетоноблоками и песком.

Мой родной брат Андрей также присоединился к рядам ВСУ, где служит до сих пор.

На беспилотники и автомобили для добровольческих подразделений ВСУ, НГУ, ГУР и батальона «Свобода» за 60 дней нам удалось собрать 20,2 млн грн.

Как и все, в первые месяцы войны компания пережила страх и хаос, но на их место быстро пришло понимание, куда двигаться дальше.

Чтобы оптимизировать работу, мы прошли аудит от крупнейшей международной компании по инвестиционному консалтингу и управлению недвижимостью CBRE Ukraine, благодаря чему удалось обнаружить слабые места в системах управления и контроля.

Как результат – начали перезагрузку и трансформацию компании DIM. Провели полную диджитализацию – внедрили цифровые технологии во все сферы нашей деятельности, автоматизировали бизнес-процессы и использование данных для принятия оптимальных решений, провели полный реинжиниринг.

Провели ребрендинг и обновили концепты двух проектов – Olegiv Boutique Residence и A136 Highlight Tower, ввели в эксплуатацию 1160 квартир общей площадью 80 467 м2 в двух комплексах – Новый Автограф и LUCKY LAND, став одним из лидеров среди девелоперских компаний столицы.

В прошлом году вышли на рынок с новым проектом в сегменте премиум – The One, на улице Мечникова. Это первый проект недвижимости класса премиум, который начал реализовываться во время войны в Украине. Не боялись ли мы запускать такой проект? Закрытый pre-sale показал – люди готовы инвестировать даже на этапе котлована в качественные концептуальные проекты с инновационными инженерными решениями.

Через несколько месяцев мы реализовали почти 30% квартир в проекте. Это говорит о том, что инвесторы на рынке есть и они ценят эксклюзивность и ищут проекты для инвестиций.

Известно, что DIM привлек финансовых партнеров по достройке проектов. Сколько средств и откуда инвестиции?

– Мы начали искать деньги на достройку наших проектов и в прошлом году успешно привлекли целевое финансирование от отечественных стратегических инвестиционных партнеров для развития действующих и перспективных объектов. Согласно подписанному соглашению, мы пока не разглашаем имена инвесторов.

Речь идет об инвестициях в $100 млн, которые рассчитаны на срок 5 лет и пойдут на завершение действующих проектов и запуск нескольких новых эксклюзивных загородных проектов в сегменте премиум и одного нового комплекса в классе бизнес в Киеве.

В подтверждение нашей стабильности запустили программу финансовой гарантии для покупателей и зафиксировали в договорных условиях штрафные санкции в размере 0,03% в пользу клиента за каждый просроченный день согласно графику готовности объекта. Программа уже действует в комплексах A136 Highlight Tower, Olegiv Boutique Residence и Park Lake City. Работаем над внедрением фингарантии в других наших проектах.

Планируем в этом году сдать в эксплуатацию более 100 000 м2: в комплексах A136 Highlight Tower, Метрополис, Lucky Land, и более 5 домов в загородном комплексе бизнес-класса Park Lake City.

Относительно потерь. Никакие деньги не имеют такой ценности, как человеческая жизнь. Главной утратой в компании я считаю потерю людей. Многие наши работники ушли добровольцами на фронт в первые дни войны, некоторые из них уже не вернутся.

Какие самые большие уроки группа DIM получила за последние три года?

- Даже лучшая планировка может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, поэтому всегда нужно иметь план "Б" и "В", быстро адаптироваться к новым изменениям и быть готовым к любым сценариям. С надеждой, что это снова не повторится.

Как изменился ваш клиент за три года полномасштабной войны?

- Главное изменение — люди начали жить здесь и сейчас, адаптировавшись к нынешним условиям, потому что понимают, что жизнь невозможно отложить на завтра.

За три года полномасшабной войны появился и еще много лет будет присутствовать запрос на безопасность и энергонезависимость – поэтому каждый второй покупатель интересуется наличием подземных паркингов или укрытий, систем контроля-доступа, охраны, есть ли альтернативные бесперебойные источники энергии и водоснабжения.

Вновь в приоритетах развитая инфраструктура внутри и вокруг жилых комплексов, наличие зеленых зон, современных детских и спортивных площадок, школ и детсадов. Точечная застройка не интересна потенциальным покупателям – они выбирают экосистемы для комфортной жизни в формате live-work-play.

Также мы видим переориентацию клиентов со вторичного рынка на рынок новостроек. Этому способствуют не только государственные программы, но и собственные финансовые инструменты от застройщиков, предлагающих лояльные условия покупки недвижимости. В частности, большой популярностью пользуются длительные рассрочки на 3-5 лет, с возможностью поселиться в собственную квартиру и еще несколько лет выплачивать средства.

После большой паузы на рынок начали возвращаться инвесторы и люди, для которых недвижимость становится единственным ликвидным активом для хранения собственных финансов.

Как вы видите перспективы строительного рынка в ближайшие годы?

– Рынок постепенно адаптировался к работе в условиях войны. Конечно, это не тот рынок, который был до полномасштабного вторжения, однако спрос на недвижимость в комфорт-классе, загородном и премиальном сегменте есть.

Несомненно, есть отложенный спрос и он имеет накопительный эффект – потребность в жилье остается у многих граждан, но не все украинцы готовы сейчас вкладывать деньги в недвижимость в столице. Людям мешают понятные страхи, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Согласно нашим прогнозам, цены на квартиры в новостройках в этом году вырастут в среднем на 15-20%. Среди причин – изменения в налогообложении, инфляция, повышение стоимости стройматериалов. Надеемся, что спрос будет постепенно увеличиваться, а госпрограммы его будут стимулировать.

Но как только мы победим, люди вернутся к решению жилищного вопроса, ведь его актуальность будет сохраняться еще много лет.