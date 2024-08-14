"Настоящая любовь за деньги". Как привлечь внимание потребителя к своему бизнесу

По данным ВРК затраты на рекламном медиа рынке в 2024 году вырастут на 28% по сравнению с 2023 годом. самых гибких с точки зрения "старт-стоп".

Это значит, что за внимание потребителя придется бороться, прилагая больше усилий: финансовых, креативных и менеджерских. Вам необходим сильный набор основных компетенций, обещание, цель и четкая ценность, которую смогут увидеть потенциальные клиенты. Другими словами, вам нужно показать людям, почему вы достойны их времени и денег, вместо того, чтобы говорить им, почему они должны использовать вас. И, при условии, что у вас классный продукт, удачное ценовое предложение и вы в рынке – поздравляем, ваши продажи начнут расти. Но, все это звучит как рецепт, когда ты "делай раз, делай два" и все волшебным образом начинает работать.

Вот на этом моменте и включаются ваши бренд-атрибуты: любовь, лояльность, вовлеченность и тд – одним словом, совокупность характеристик и взаимоотношений с клиентом, которые отличают вас от других. Вы как владелец бизнеса или менеджер можете это классно почувствовать на себе, если в течение дня попытаетесь проанализировать личные триггеры и покупки: «Почему я иду именно сюда за кофе?», «Почему именно это мясо и овощи?» и тд. И окажется, что большой % ваших покупок, вернее выбор не связан с оптимальным выбором. И, сегодня, хочется вдохновить бизнесы и дать понимание, что с этими характеристиками можно работать даже с небольшим бюджетом и креативным способом, работать систематически, создавая добавленную стоимость, которая покорит сердца ваших клиентов.

Далее, мы разберем несколько примеров нашей повседневной работы, и добавим к ним ситуативные варианты коммуникации брендов с клиентами, которые могут подтолкнуть вас к чему-то большему и интересному.

Пример 1. Спортивные места

Мы уже 3 года, как работаем со всеукраинской сетью спортивных пространств Apollo Next, позиционирование которых изначально было "территорией без хейта" — что означало для нас использование простых — не в идеальной физической форме людей, которые хотят заниматься спортом. На основе этого позиционирования львиная доля контент-стратегии в Instagram стал UGC (контент сгенерированный людьми) – и мы не рецензируем этот контент, чтобы в соответствие попадали исключительно хорошие – подтвержденные люди. Внутри мы называем это «минутой славы», ведь все хотят, чтобы бренд сделал репост их тренировок.

Ищите способы сделать людей соучастниками ваших коммуникаций. Пусть они ретранслируют ваши ценности, это будет лучше всего работать.

Хороший свежий пример такого community marketing релиза альбома brat by Charli xcx, суть песен которого: молодая, быстрая клубная жизнь. Соответственно и обложка альбома на кислотном цвете и как будто сделана наспех. Но за счет небольшой, но верной фан-базы обложка и название завирусились. Вплоть до кандидата в президенты, которая тоже хочет коммуникатов с молодой аудиторией.

Пример 2. Кофейня

Если вы владелец кофейни, где уже есть постоянная аудитория, подумайте над тем, чтобы повысить лояльность и стать неким "утренним ритуалом" для своих клиентов.

Вы можете создать утренний плейлист на эпл мьюзик/спотифай и забросить его в ближайшие осбб чаты и группы фейсбук. Это будет стоить ничего, но какое-то количество людей будет начинать утро с вами, не выйдя из дома. При регулярном апдейте они полюбят вас еще больше.

Пример 3. Медицинская клиника

Для своего клиента – клиники травматологии и ортопедии "Опора", мы положили в каждую из 17 палат головоломку-конструктор, чтобы пациенты, проходящие послеоперационную реабилитацию, могли с пользой упустить свое время.

Вы продаете корм для собак – закажите брендированные фрисби, которые путём розыгрыша или подарка получат ваши постоянные клиенты. Собачники – это отдельный комьюнити с очень сильным рекомендательным полем для игры. Не факт, что собака будет играть, но и не покупает себе корм.

Возможно, вы не сможете измерить результаты ваших бренд-проявлений. Но есть шанс, пока вы будете считать и возводить эксель, компании-конкуренты выиграют у вас эту гонку за внимание потребителя. И уже потом они будут считать

Вывод: быть смелым, уменьшать дистанцию между клиентом и брендом, наше общество уже и так перенасыщено гиперреальностью, засильем контента, поэтому вызовом для брендов и компаний было еще актуально – быть настоящими и дарить эмоции .