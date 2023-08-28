Несмотря на запрет: более 400 компаний в Украине пытаются скрыть бизнес-связи с РФ, – "Опендатабот"

С начала полномасштабной войны более 400 компаний, зарегистрированных в Украине, произвели изменения и удалили владельцев и бенефициаров из РФ. Однако это делать запрещено, сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что по состоянию на 23 февраля 2022 года "Опендатабот" обнаружил российский след в 20 881 компании, зарегистрированной в Украине. За полтора года полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты, 401 компания с таким следом удалила российских владельцев и бенефициаров.

В топ-10 компаний, имевших наибольшую выручку по результатам 2022 года и убравших связи с агрессором после начала полномасштабной войны, входят:

Так выглядит топ-10 компаний по выручке в 2022 году, убравших связи с РФ. Фото: скриншот/"Опендатабот"

Мораторий для бизнеса с российскими владельцами

После начала полномасштабной войны в Украине был введен мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, владельцами которых являются граждане РФ. Это сделали для защиты национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ.

Право на осуществление изменений в компаниях имеют только те владельцы-граждане РФ, законно проживающие на территории Украины, и те, кто владеет до 10% доли в уставном капитале фирмы.

Однако "Опендатабот" отмечает, что не были определены никакие ограничения в отношении граждан России, которые изменили гражданство на любую другую страну, которая не считается агрессором согласно украинскому законодательству.

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