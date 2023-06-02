"Новая почта" и "Вернись живым" запустили сбор на средства связи для сил ПВО: как присоединиться

"Новая почта" и Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" запустили совместный благотворительный проект "Запакуй небо - прокачай ПВО". Его цель – собрать 330 миллионов гривен на современные средства связи для сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Проект стартовал 1 июня. За средства, собранные в рамках проекта, планируется приобрести:

Рюкзаки мобильной огневой группы: легкие и одновременно функциональные, поскольку содержат все необходимые виды связи;

легкие и одновременно функциональные, поскольку содержат все необходимые виды связи; Переносные командные пункты: рабочее место-трансформер для защитников неба, размещаемый в кейсе весом 60 кг;

рабочее место-трансформер для защитников неба, размещаемый в кейсе весом 60 кг; Комплексную аппаратную связь: будет сопровождать противовоздушные ракетные комплексы, укомплектована необходимым телекоммуникационным оборудованием и имеет комфортные рабочие места для военных;

будет сопровождать противовоздушные ракетные комплексы, укомплектована необходимым телекоммуникационным оборудованием и имеет комфортные рабочие места для военных; Движимый командный пункт: проходной грузовик, дающий возможность командовать войсками во время движения; универсальное место работы и отдыха для защитников.



"Мы сократим время от обнаружения цели до ее уничтожения с минут до секунд. Улучшим противоракетную, противовоздушную оборону от крылатых, баллистических ракет, беспилотников типа "Шахедов". Повысим вероятность их уничтожения за счет большего времени на реакцию, надежную связь и управление войсками. Дадим лучшую скорость, управляемость, устойчивость. Фонд впервые совместно с крупным бизнесом реализует проект по комплексной модернизации средств связи, управления и целеуказания для Воздушных сил. Он касается всей вертикали: от непосредственного исполнителя — мобильных огневых групп, батарей зенитных ракетных комплексов, до органов военного управления дивизионов, полков или бригад", — говорит директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Как присоединиться к проекту?

покупайте лимитированную упаковку в отделениях "Новой почты" - 10 гривен с каждой проданной коробки и по 5 гривен из пакета и конверта для документов будут перечислены в БФ "Вернись живым";

пользуйтесь почтоматами - с каждой отправки или доставки "Новая почта" направляет 10 гривен на счет проекта;



донатьте на лендинг проекта, в приложении "Новой почты" или непосредственно в отделении.



"Май показал: украинская ПВО сейчас лучше, чем когда-либо, поэтому враг активно работает на ее истощение. Наша с вами задача — помочь защитникам неба — сделать противовоздушную оборону устойчивой к атакам, а еще обеспечить гарантированной и постоянной связью. Как инженер по образованию, я понимаю: насколько это сложный и дорогостоящий процесс. Но мы — "Новая почта", и знаем: не существует ничего невозможного. Поэтому, вместе с "Вернись живым" поставили амбициозную цель, достичь которую, я надеюсь, помогут наши клиенты. Ведь сейчас такие времена, когда жизнь каждого из нас зависит от работы ПВО", - рассказывает Вячеслав Климов, совладелец "Новой почты".