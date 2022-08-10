"Новая почта" ищет подрядчиков для ремонта отделений по всей стране

“Новая почта” начинает проект реновации отделений по всей Украине как почтовых, так и грузовых, чтобы предоставить возможность украинскому бизнесу работать во время войны и повысить комфорт для своих клиентов.

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В первую очередь ремонт будет проводиться в отделениях, которые были повреждены из-за военных действий и нуждающихся в восстановлении из-за влияния времени.

"Новая почта" всегда заботится об удобстве и высоком уровне сервиса для своих клиентов даже во время войны. Для нас важно, чтобы отделения компании были удобными и безопасными для каждого - мам с маленькими детьми, пожилых людей и т.д. Сейчас мы приглашаем к сотрудничеству строительных партнеров, чтобы привести в порядок внешний и внутренний вид отделений. Предпочтение предоставим украинским компаниям, чтобы дать возможность украинскому бизнесу работать и вместе поддерживать экономику”, - говорит Ярослав Соловьев, директор по развитию сети Новой почты.

Все отделения будут приведены к единому виду – открытое пространство, чтобы все процессы мог видеть клиент. Кроме того, все отремонтированные отделения будут иметь одинаковый цвет стен, пол и металлопластиковые окна и двери.

Участвовать в тендере могут компании, работающие на рынке более 1 года и имеющие положительный опыт работы с подобными проектами. К тому же, будущие партнеры должны иметь квалификацию по проведению разноплановых видов работ и иметь достаточное количество работников, чтобы уложиться в определенный срок.

Больше информации об условиях участия в тендере Новой почты можно получить на сайте zakupki.prom.ua .

Напомним, в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Полтаве можно отправлять посылку "Новой почтой" из почтомата. Чтобы отправить посылку, нужно сделать несколько обычных шагов.