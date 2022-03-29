"Новая почта" возобновила курьерскую доставку

Транспортная компания "Новая почта" постепенно возобновляет деятельность, на которую повлияла война в Украине. Пресс-служба перевозчика сообщила, что снова доступна услуга курьерской доставки.

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"Уже работает более 1800 отделений и более 6000 почтоматов, теперь возобновляем и курьерскую доставку", — говорится в сообщении.

Теперь есть возможность вызвать курьера, чтобы он забрал товар в удобном для клиента месте и доставил его в отделение, почтомат или по указанному адресу.

Эта услуга полезна тем, у кого больше одной отправки, рядом нет работающего отделения или нет возможности самостоятельно и безопасно до него доехать. Курьерская доставка удобна также при заказе габаритных товаров.

Предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта. Актуальный график забора.

Курьерская доставка работает ежедневно без выходных, но на один час меньше, чем отделения.

Коррективы вносит военное время:

курьерская доставка не работает в комендантский час;

при объявлении воздушной тревоги курьеры будут заходить в укрытие;

время доставки может смещаться на сутки — это зависит от ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее "Новая почта Глобал" возобновила отправления за границу за исключением Молдовы, но не из всех отделений. Международное отправление по тем же тарифам, что и раньше, теперь можно оформить из любого работающего отделения.

Компания также запустила чат-бот для поиска работающих отделений и уточнения графика их работы.