Одесская ОВА запустила программу поддержки энергонезависимости малого и среднего бизнеса

Одесская областная военная администрация запустила новую программу поддержки энергонезависимости для малого и среднего бизнеса региона.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Программа направлена на расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам для приобретения энергооборудования и систем бесперебойного питания.

Согласно условиям программы, предприниматели могут получить компенсацию 5% процентной ставки по кредитам на приобретение разнообразного энергооборудования.

Это включает в себя электрогенераторы, источники бесперебойного питания, солнечные, газопоршневые и газотурбинные электростанции, а также твердотопливные котлы.

Максимальная сумма ежемесячной компенсации составляет 45 000 гривен по одному кредитному договору, а максимальный срок компенсации – 3 года. Это означает, что бизнес получает кредит по определенной процентной ставке, а областная администрация компенсирует 5% от этой ставки.

Как получить компенсацию

Для участия в программе предприниматели должны подать заявку в Одесский ОВД вместе с необходимыми документами. К заявлению следует добавить:

заверенную субъектом предпринимательства копия устава (для юридических лиц);

справку об отсутствии кредиторской задолженности по платежам, контроль за взимание которым возложен на контролирующие органы;

согласие на обработку и использование налоговой и статистической информации;

доверенность на право подписи документов (в случае подписания документов не руководителем предприятия, а другим лицом);

копию кредитного договора с банком вместе со всеми приложениями;

справку из банка (с кем заключен кредитный договор) об отсутствии просроченной задолженности.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Для того чтобы украинцы имели возможность самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией, правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса. Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком 5 лет.

ПриватБанк и Сбербанк открыли прием заявок по программе. льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

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