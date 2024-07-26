ОККО формирует парк вагонов-цистерн

В июле группа компаний ОККО получила первые 20 новых вагонов-цистерн, изготовленных по ее заказу на заводе «ТАС-Полтаввагон». Всего контрактом предусмотрено производство 100 таких цистерн. Ожидается, что всю партию ОККО получит в начале 2025 года.

«До сих пор мы имели в эксплуатации 45 собственных цистерн. Часть из них используется, часть была предназначена для перевозок битума, но сейчас перепрофилирована под дизельное топливо. Кроме того, более 400 вагонов-цистерн компания арендует. Добавив в это количество еще 100 новых единиц, компания станет мощным частным оператором вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в Украине. Больший парк только в «Укрзализныце», – комментирует директор департамента логистики ОККО Денис Громов.

По его словам, новый подвижной состав существенно усилит логистическую маневренность ОККО, позволит быстрее и выгоднее импортировать нефтепродукты в Украину, а также предоставлять транспортные услуги другим участникам рынка.

Производителя цистерн ОККО избрала на тендере среди трех украинских предприятий. Рассматривалась и возможность привлечения иностранных компаний, но их продукция потребовала бы дополнительной сертификации в Украине, а это могло бы занять больше времени. От подписания контракта с «ТАС-Полтаввагон» до выпуска первой партии прошло полгода. Речь идет о вагонах-цистернах для нефтепродуктов модели 15-1755 грузоподъемностью 68 тонн. Срок службы такой цистерны составляет 32 года.

«Для ТАС-Полтаввагон это не первый опыт сотрудничества с ОККО. Ранее наше предприятие уже снабжало резервуарами для хранения горючего на АЗК группы. А текущий контракт дает нам возможность вместе с партнером присоединиться к укреплению топливной безопасности Украины, восстановить статус предприятия-производителя нефтеналивных цистерн и доказать свое лидерство на этом рынке – рассказывает генеральный директор «ТАС-Полтаввагона» Юрий Писаревский. – Признаюсь, что поддерживать необходимые темпы производства чрезвычайно сложно. Для нас каждый день – это борьба за добросовестное исполнение своих обязательств перед клиентами и поддержание репутации надежного партнера. Постоянные вражеские обстрелы региона, где находятся производственные мощности, длительные отключения электроэнергии, проблемы с нехваткой кадров и бронированием сотрудников являются серьезными вызовами для «ТАС-Полтаввагон». Однако я уверен на 100%, что мы своевременно и в полном объеме справимся с заказом».

Напомним также, что в 2022-2023 годах ОККО существенно обновила свой автопарк для перевозки горючего. Компания продолжает развивать транспортно-логистическое направление и дальше – инвестиции в железнодорожные цистерны по размеру будут в несколько раз больше. Только аванс по текущему контракту составил 100 миллионов гривен.