Оккупанты захватили два "Эпицентра" в Херсоне: собираются дальше торговать

Россияне взяли под свой контроль два торговых центра сети "Эпицентр" в Херсоне. Оккупанты заявили, что теперь магазины принадлежат им и что торговля будет продолжаться, но уже под их управлением. Подавляющее большинство работников отказалось сотрудничать с рашистами.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию от сотрудников торговых центров.

Отмечается, что 1 июня российские военные ворвались в два торговых центра сети "Эпицентр" в Херсоне. Продержав работников в заложниках несколько часов, заявили, что магазины принадлежат им и что торговля там будет продолжаться, но уже под их управлением. Подавляющее большинство работников отказалось сотрудничать с оккупантами.

"Где-то в 11 часов они пришли. В наш ТЦ зашло 15-20 военных с оружием, — рассказывает работник "Эпицентра". — Внедорожники перегородили все въезды, выезды, никого не пропускали. Потом приехала еще их военная машина, тогда еще людей 20 оттуда выгрузилось. Сказали никому не выходить, чтобы персонал оставался на месте. Не угрожали, но охранников положили на пол под автоматами. Не били, правда. Держали до 3-4 часов дня, потом отпустили. Нас в тот день людей 40 было на работе", - рассказал один из работников торговой сети.

Подавляющее большинство работников отказалось сотрудничать с захватчиками, сообщил источник.

"Где-то процентов 20 человек остались. Остальные собрали вещи. Работникам не угрожали. Сказали: "Это ваш выбор: хотите оставайтесь, хотите - нет. Мы вас поймем". Добавили, что так решила местная администрация. Чтобы вывозили технику или материалы, я не видел такого. И они собираются дальше торговать, насколько я понял. Потому что оставили продавцов, кассиров. До позавчера, до их прихода наш ТЦ работал нормально. Что будет дальше, я не знаю. Я уже туда не ходил, потому что отказался с ними работать. Из "Эпицентра" нас не увольняют. Во время встречи был гражданский, главный, курирующий эти магазины. Он сказал, что он из России. Фамилия - Якубовский. Отчество - Леонидович. А имя не помню. Ну, он так представился по крайней мере. Извинился, что пришли с оружием. Типа: "Мы не хотели, так получилось", - сказал источник.

До 1 июня два торговых центра сети "Эпицентр" - на Бериславском Шоссе и на улице Нефтяников (бывший ТЦ "Новая линия") были единственными из крупных сетей непродовольственных товаров в городе, которые не закрылись с первых дней захвата Херсона россиянами.

Сеть "Эпицентр" прокомментировала события в Херсоне и заявила, что с момента оккупации Херсона никаких новых поставок товаров в "Эпицентр" и "Новую линию" сетью не производилось.

"Впрочем, в тот момент у них оставались значительные товарные запасы, дальнейшая судьба которых нам не известна", - заявили в "Эпицентре".

В компании добавили, что из-за войны, которую Россия ведет против Украины, были уничтожены торговые центры компании в Чернигове, Мариуполе и Буче. Также в результате ракетного удара сеть потеряла пять магазинов в столичном ТРЦ "Retroville". Артиллерийскими обстрелами были повреждены торговые центры в Харькове. Еще часть ТЦ прекратила работу в результате оккупации части украинских территорий на востоке и юге страны.

Напомним, компания Данон в Украине сообщает, что так называемая временная оккупационная администрация в городе Херсоне пытается запустить работу завода, принадлежащего международной группе компаний Danone.