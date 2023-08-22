Организаторы U Tomorrow Summit заявили о переносе даты саммита

Этот тяжелый шаг связан с произошедшей на прошлой неделе в Чернигове трагедией на одной из выставок военной тематики.

В официальном заявлении организаторов саммита говорится следующее: "Учитывая тематику нескольких направлений UTS, концентрацию представителей бизнеса, государства, воинов и ветеранов ВСУ и волонтерского сообщества, после произошедших событий мы должны учитывать высокие риски и признать, что не сможем гарантировать абсолютную безопасность гостей и участников происшествия

Ваша безопасность во время U Tomorrow Summit – это наша ответственность. Поэтому мы тщательно обсудили все возможные варианты развития событий и приняли решение о переносе даты UTS на следующий год.

Почти полгода подготовки и активной работы команды организаторов и партнеров события — Министерства цифровой трансформации Украины, USAID, партнеров-представителей бизнеса, медиа- и инфопартнеров, спикеров и модераторов, а также всех, кто помогал нам, поддержал нас, купил билет и внес вклад в фонда реабилитации SuperhumansCenter стали для нас большой ценностью и неоценимым опытом крутых партнерств, качественной коммуникации, доверия и вдохновения.

Для нас это одно из самых трудных решений и вызовов за последние годы. Но все вложенные средства и усилия для организации саммита не стоят ничего по сравнению с человеческой жизнью. Следовательно, ответственный выбор печален, но очевиден.

С каждым из наших партнеров мы разработаем план последующих совместных действий, оптимальных для каждого.

Все средства по проданным билетам будут возвращены участникам.

Инициатор форума, предприниматель Василий Хмельницкий и команды организаторов - Киевский международный экономический форум и UNIT.City приносят искренние извинения всем, кто планировал, готовился и внес в личный календарь посещение U Tomorrow Summit.