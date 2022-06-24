Ощадбанк назвал дату начала приема заявок на получение микрогрантов до 250 тыс грн

Государственный Ощадбанк 1 июля начнет прием заявок украинцев для получения микрогрантов до 250 тысяч гривен на новый бизнес или развитие действующего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Микрогрант можно будет получить в рамках новой государственной программы "єРобота".

"Все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. Разрабатывается возможность подачи заявок и через портал "Дія". Участником программы может стать любой украинец (физическое лицо) или юридическое лицо", — рассказали в финучреждении.

За полученные деньги можно купить оборудование, оплатить сырье и материалы, произвести частичную оплату аренды. Если получатель гранта создаст 1-2 рабочих места на период более 3 лет и будет уплачивать все налоги за этот период, то деньги государству не нужно будет возвращать.

"После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Сбербанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости", - добавили в банке.

Кроме этого, правительство решило ввести две программы предоставления грантов аграриям на создание садов и теплиц. На эти три программы в рамках проекта "єРобота" государство направит 16 млрд грн. Решение о выделении этих средств правительство также приняло во вторник.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время правительство также утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT-сфере. В общей сложности грантовых программ поддержки бизнеса запланировано шесть.