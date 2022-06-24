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Бизнес
Дата публикации

Ощадбанк назвал дату начала приема заявок на получение микрогрантов до 250 тыс грн

Ощадбанк назвал дату начала приема заявок на получение микрогрантов до 250 тыс грн

Государственный Ощадбанк 1 июля начнет прием заявок украинцев для получения микрогрантов до 250 тысяч гривен на новый бизнес или развитие действующего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Микрогрант можно будет получить в рамках новой государственной программы "єРобота".

"Все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. Разрабатывается возможность подачи заявок и через портал "Дія". Участником программы может стать любой украинец (физическое лицо) или юридическое лицо", — рассказали в финучреждении.

За полученные деньги можно купить оборудование, оплатить сырье и материалы, произвести частичную оплату аренды. Если получатель гранта создаст 1-2 рабочих места на период более 3 лет и будет уплачивать все налоги за этот период, то деньги государству не нужно будет возвращать.

"После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Сбербанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости", - добавили в банке.

Кроме этого, правительство решило ввести две программы предоставления грантов аграриям на создание садов и теплиц. На эти три программы в рамках проекта "єРобота" государство направит 16 млрд грн. Решение о выделении этих средств правительство также приняло во вторник.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время правительство также утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT-сфере. В общей сложности грантовых программ поддержки бизнеса запланировано шесть.

Автор:
Вита Молодан