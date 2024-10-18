Ощадбанку не удалось продать на аукционе ТРЦ "Атмосфера" и гостиницу в Киеве

18 октября должен был состояться повторный аукцион по продаже объектов недвижимого имущества и права денежного требования к ООО "Компания "Нитеко". Среди недвижимого имущества компании — ТРЦ "Атмосфера" и четырехзвездочный отель Ramada Encore в Киеве. Однако торги не состоялись.

Об этом говорится на сайте системы электронных торгов арестованного имущества СЕТАМ.

Стартовая цена за лот составляла чуть больше одного миллиарда гривен.

Согласно сообщению, причиной отмены аукциона было то, что ни один из трех зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос в размере 50,9 млн грн, поэтому их заявки на участие были отклонены.

Известно, что этот лот выставляется на аукцион уже во второй раз. В предыдущий раз его пытались продать 25 марта почти за 1,8 млрд грн.

Добавим, в лот входят продажа права денежного требования к "Нитеко" и объекты недвижимого имущества в г. Киев, Столичное шоссе, 103 (корпуса 1, 2, 3, 4). А именно:

Административно-гостиничный центр. Общая площадь составляет 39589,8 кв. м;

Двухуровневая автостоянка. Общая площадь составляет 17506,8 кв.м;

ТРЦ с паркингом. Общая площадь составляет 48475,3 кв. м;

Насосная. Общая площадь составляет 51,9 кв. м;

Общественный (производственный) дом (помещение), насосная: буровые скважины, резервуар для питьевой воды, противопожарные резервуары. Общая площадь составляет 20,0 кв.

Добавим, согласно данным УouСontrol, владельцем ООО “Компания “Нитеко” является ООО “ФК “Эн Джи Ай Менеджмент”, конечным бенефициаром – Дмитрий Буряк. По итогам 2023 чистый доход компании вырос на 69% — до 146,2 млн грн.

Об "Атмосфере" и гостинице

Известный киевский ТРЦ и гостиница расположены на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении элитных поселков Обуховского района и Конча-Заспы, поэтому обеспечены хорошим трафиком и проходимостью.

"Одно из самых больших преимуществ лота — его месторасположение. Это отличный выбор для шопинга и отдыха благодаря большому количеству популярных магазинов, фудкортов и развлекательных зон. Это делает ТРЦ "Атмосфера" прибыльным бизнесом, который уже получил себе репутацию и известен не только в Киеве, но и за его пределами", — отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

По данным СМИ, четырехзвездочный отель Ramada Encore был открыт в июне 2012 года в составе многофункционального комплекса (БФК) "Столичный" (ранее – "Домосфера") на Столичном шоссе, 103, в Голосеевском районе Киева. В отеле насчитывается 332 номера, размещенных на 22 этажах. Также есть конференц-центр, двухуровневый паркинг, фитнес-центры, рестораны, суши-бар и т.д.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Атмосфера" открылся 12 апреля 2014 года. В ТРЦ расположено около 50 магазинов.

Девелопером проекта МФК "Столичный" выступает группа компаний DeVision, владельцем которой также является Буряк. МФК включает также ТЦ Домосфера арендной площадью 30,7 тыс. кв. м, открытый 16 мая 2009 года, и бизнес-центр класса "В+" "Европа".