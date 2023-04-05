PIN-UP Foundation обеспечил внутренне перемещенных лиц из горячих точек гуманитарной помощью

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation предоставил гуманитарную помощь переселенцам и семьям, имеющим детей с инвалидностью, и проживающих в Константиновской общине Донецкой области.

Команда PIN-UP Foundation закупила более 5 тонн пищевых продуктов и средств гигиены для поддержки украинцев из Бахмута, Соледара и Часов Яра, которые покинули свои дома из-за боевых действий и поселились в Константиновской общине. Также без внимания не остались и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Выдача гуманитарных наборов происходит ежедневно в волонтерском штабе Help me, который с самого начала полномасштабного вторжения помогает людям. В общей сложности помощь уже получили более 1000 семей.

фото: shutterstock, PIN-UP Foundation

«Сегодня PIN-UP Foundation особое внимание уделяет украинцам, пострадавшим от войны. Задача Фонда – помочь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы откликнулись на запрос волонтеров и местной администрации города и снабдили людей необходимыми продуктами. Фонд продолжит реализацию гуманитарных инициатив и будет поддерживать украинцев и дальше », – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Гуманитарная помощь реализуется благотворительным фондом PIN-UP Foundation совместно с общественной организацией "Инициатива женщин Донбасса" и "Порядок Константиновки" при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации в городе Константиновка.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.