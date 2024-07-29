Победители специальных номинаций рейтинга «Лучшие работодатели Украины» от журнала ТОП 100: Рейтинги найбільших

Нова пошта — це місце, де можна реалізувати найсміливіші кар'єрні та професійні амбіції. Кадрова політика компанії стратегічно фокусується на утриманні співробітників і має у цьому контексті кілька акцентів.

Пропонує легкий старт: надає роботу людям без досвіду, всього навчає та підтримує; студенти можуть поєднувати роботу з навчанням.

Дбає про «завтра» своїх співробітників: наймає тільки офіційно, вчасно перераховує зарплату на картку. Якщо людина переїжджає, легко підбирає роботу у новому місті чи селі. Інтегрує ветеранів та ветеранок: надає підвищену страховку, забезпечує реабілітацію/ чекап та 30-денну відпустку, а також адаптує у робочі процеси та колектив за допомогою спеціально розробленої програми.

Турбується про фізичний та ментальний стан, підтримує та допомагає: страхує життя та здоров’я усіх своїх працівників, надає постійну підтримку від психологів та психотера- певтів співробітникам та їхнім родинам. Для демобілізованих працівників: від оформлення документів до реабілітації. Для мобілізованих співробітників: від забезпечення повним комплектом амуніції, закупівлі техніки та авто разом з волонтерським рухом до щомісячної грошової підтримки.

Навчає: має власний Корпоративний університет для постійного здобуття нових знань — від курсів англійської мови до програми МВА. Також є Практичний університет для студентів без досвіду роботи в рамках програми «Легкий старт».