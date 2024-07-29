Победители специальных номинаций рейтинга «Лучшие работодатели Украины» от журнала ТОП 100: Рейтинги найбільших
Виробник кормів для домашніх тварин Kormotech відзначається особливою корпоративною культурою, що базується на людиноцентризмі. У пріоритеті компанії — люди, а не процеси, тож там активно інвестують у розвиток команди. Компанія в першу чергу орієнтується на внутрішній ресурс при закритті позицій — так, тільки в рамках трансформації організаційної структури протягом 2023-2024 років понад 40 членів команди виграли у конкурсах на керівні посади різних ланок. У фокусі виробника розбудова системи внутрішніх комунікацій, робота зі зниженням рівня тривожності, розробка бонусної системи, розвиток корпоративного навчання та HR-процесів.
Банк ПУМБ — це майже 33 роки надійності на українському фінансовому ринку, високоякісні послуги, сервіс, що постійно вдосконалюється, та індивідуальний підхід. А ще ПУМБ — це 7000 співробітників, які поділяють спільні цінності та працюють задля мільйонів українців та вітчизняної економіки. Сьогодні 75% працівників банку готові рекомендувати компанію як комфортне місце для роботи друзям та знайомим. ПУМБ не тільки надає можливості професійного та власного розвитку, але й піклується про своїх працівників. Щороку показник плинності кадрів падає (так, у 2023 році він становив лише 14%, тоді як в доковідні часи був на позначці 30%). Такі результати стали можливими, зокрема, завдяки людиноцентричній культурі банку ПУМБ.
Головною цінністю для Райффайзен Банку завжди були люди — співробітники та клієнти. У фінансовій установі дбають про фізичний та ментальний добробут персоналу: надають медичне страхування, влаштовують лекції та активності з Wellbeing, формують ком’юніті за інтересами тощо. Компанія прагне створити середовище, де кожен працівник матиме можливість реалізовувати свій потенціал — тут діють корпоративні навчальні програми і доступні різноманітні тренінги, є онлайн-навчання на спеціальній платформі. Банк має мотиваційну систему та пропонує бонуси співробітникам.
Банк «Південний» неодноразово визнавали одним з найкращих роботодавців країни за версією авторитетних видань, а також банком, що надає своїм працівникам «відчуття захисту». Фінансова установа створює максимально комфортні умови праці для своєї команди, впроваджує для них низку соціальних програм та гарантій. У компанії роблять акцент на безперервному професійному розвитку та навчанні, надають кандидатам можливість побудувати кар'єру з нуля.
Ефективне управління персоналом — один із фокусів роботи «Імперіал Тобакко». У компанії приділяють особливу увагу турботі про своїх людей та підтримці високих етичних стандартів у всіх аспектах бізнес-діяльності. Компанія сприяє розвитку співробітників як на персональному рівні, так і на командному, та прагне підтримувати співпрацю між командою. Завдяки цьому «Імперіал Тобакко» відрізняється унікальною корпоративною культурою з дружньою атмосферою. Має фонд допомоги працівникам, спеціальну програму добробуту та лінію психологічної підтримки. Фіксує високий індекс залученості персоналу.
МакДональдз — відповідальний, прозорий та надійний роботодавець, який піклується про своїх працівників, вирощує лідерів та керується цінностями у всіх рішеннях. Компанія створює рівні умови для кар'єрного зростання незалежно від віку, статі або віросповідання, а також пропонує регулярний перегляд заробітної плати (на 15% у 2024-му та 20% у 2023 році), бонуси, страхування та комфортні умови праці.
Навчальні програми і кар'єрні можливості допомагають співробітникам досягати високих позицій. Наприклад, 99% директорів ресторанів МакДональдз в Україні починали свою кар’єру як працівники ресторанів, а 11 співробітників стали директорами ресторанів у віці до 25 років.
Парфумерно-косметична мережа BROCARD попри всі виклики війни зберігає штат працівників, продовжує виконувати перед ними всі зобов'язання і забез- печувати соціальні гарантії. Завдяки цьому має бездоганну репутацію роботодавця на ринку. Компанія надає можливості для кар'єрного зростання і впроваджує потужні мотиваційні програми. Проводить тренінги, спонукає опановувати нові професії в межах компанії, покриває навчання поза її межами, має проєкти для інтеграції нових колег. Задля збереження відчуття єдності розвиває канали комунікації зі співробітниками, плекає культуру взаємоповаги, взаємодопомоги і взаєморозуміння, має корпоративні мовні та культурні проєкти. Підтримує коллег у ЗСУ і створює комфортні умови праці для ветеранів війни.
«Київстар» – найбільший оператор електронних комунікацій, який працює в Україні понад 25 років. Соціально відповідальна компанія, визнана одним з кращих роботодавців країни. Дотримується принципів DE&I та надає рівні можливості для всіх кандидатів і співробітників. Реалізує різновекторні мотиваційні програми і проєкти підтримки, зокрема програму з реінтеграції ветеранів «4.5.0. Нарешті вдома», проєкт професійного розвитку спеціалістів без досвіду — «БезВагань» та інші. Турбується про безпеку колективу і продовжує працювати в гібридному режимі. Попри війну системно підвищує заробітну плату працівникам.
Нова пошта — це місце, де можна реалізувати найсміливіші кар'єрні та професійні амбіції. Кадрова політика компанії стратегічно фокусується на утриманні співробітників і має у цьому контексті кілька акцентів.
Пропонує легкий старт: надає роботу людям без досвіду, всього навчає та підтримує; студенти можуть поєднувати роботу з навчанням.
Дбає про «завтра» своїх співробітників: наймає тільки офіційно, вчасно перераховує зарплату на картку. Якщо людина переїжджає, легко підбирає роботу у новому місті чи селі. Інтегрує ветеранів та ветеранок: надає підвищену страховку, забезпечує реабілітацію/ чекап та 30-денну відпустку, а також адаптує у робочі процеси та колектив за допомогою спеціально розробленої програми.
Турбується про фізичний та ментальний стан, підтримує та допомагає: страхує життя та здоров’я усіх своїх працівників, надає постійну підтримку від психологів та психотера- певтів співробітникам та їхнім родинам. Для демобілізованих працівників: від оформлення документів до реабілітації. Для мобілізованих співробітників: від забезпечення повним комплектом амуніції, закупівлі техніки та авто разом з волонтерським рухом до щомісячної грошової підтримки.
Навчає: має власний Корпоративний університет для постійного здобуття нових знань — від курсів англійської мови до програми МВА. Також є Практичний університет для студентів без досвіду роботи в рамках програми «Легкий старт».
Фармацевтична компанія Delta Medical вважає турботу про персонал одним з пріоритетних напрямів роботи. Щоб забезпечити команді добробут на робочому місці, компанія формує в офісі певну атмосферу, облаштовуючи його усім необхідним для комфортного перебування. Надає розширене медичне страхування, реалізує кілька проєктів зі збереження ментального здоров’я, під- тримує співробітників після нічних обстрілів. Компанія також активно допомагає працівникам професійно зростати — регулярно проводить різноманітні конференції та тренінги, необхідні для підвищення кваліфікації.
У ПриватБанку називають свій персонал ключем своєї успішної діяльності. Фінансова установа активно залучає на відкриті позиції співробітників незалежно від віку, раси, статі та гідно винагороджує їх за успіхи — зарпла- та тут вища за середню на ринку. У компанії поважають людську гідність та особистість та вірять у значимість атмосфери довіри і співробітництва. Банк має широкі можли- вості для людей з інвалідністю, організовую- чи їм комфортне інклюзивне середовище для роботи, а також відкритий до найму ветеранів, у той же час допомагаючи реін-тегруватись власним працівникам, які повертаються після мобілізації.
У ПриватБанку існує декілька внутрішніх програм взаємодопомоги і благодійності, до яких банк робить суттєві внески, а також долучаються самі працівники. банк надає фінансову підтримку працівникам, які постраждали від бойових дій, втратили житло або отримали поранення, підтримує тих, хто втратив на війні члена родини. Медичне страхування, що надається банком, допомагає піклуватися про фізичне здоров’я, а консультації фахових психологів, вартість яких покриває банк — про ментальне.
«Метінвест» — міжнародна гірничо-металургійна група компаній. Прагне зберегти свій кадровий потенціал, тож вважає підтримку співробітників одним з основних пріоритетів: дбає про комфортні умови роботи, надає соціальні гарантії, пропонує медичне страхування та відпочинок у санаторіях за пільговими цінами. Компанія впроваджує програми для ветеранів та дітей працівників, а також має освітні програми для фахівців всіх категорій. Попри війну компанія запустила перший в Україні недержавний гірничо- металургійний університет «Метінвест Політехніка», де працівники та їхні рідні можуть отримати безкоштовне навчання.
Група ДТЕК — енергетичний холдинг, чия стратегія включає цілі сталого розвитку ООН у сфері управління персоналом. Стабільно входить до десятки найкращих роботодавців України. Гарантує співробітникам безпечні умови праці, надає страхування та розвиває проєкти, пов'язані з підтримкою ресурсного стану працівників — фізичного та ментального здоров'я. Компанія багато років системно працює з ветеранами, надаючи їм всебічну підтримку. Також приділяє велику увагу розкриттю потенціалу працівників — усі співробітники мають можливість безкоштовно навчатися у корпоративному університеті Academy DTEK.
Корпорація АТБ керує найбільшою в Україні мережею продовольчих маркетів. Забезпечуючи гідні умови праці та конкурентний рівень заробітної плати, компанія відзначається високим рівнем соціальної відповідальності. На підприємствах корпорації дотримуються найвищих стандартів у сфері охорони праці та техніки безпеки, справедливо оцінюють працю персоналу, а також активно формують корпоративну культуру, в якій працівники можуть ефективно застосовувати та розвивати свої компетенції. Для цього компанія здійснює значні інвестиції у навчання та підготовку фахівців у власних навчальних центрах.
Основним пріоритетом сільськогосподарської компанії з міжнародними інвестиціями «Контінентал Фармерз Груп» є збереження та розвиток команди, забезпечення працівників гідними та без- печними умовами праці. Компанія приді- ляє велику увагу професійному та особистісному зростанню команди — щорічно проводить оцінку результативності персоналу та оцінку відповідностікорпоративним компетенціям, на базі якої розробляються плани розвитку. Компанія активно розвиває працівників через тренінгові програми, участь в професійних конференціях, а також має внутрішній порталі знань з електронними курсами та тестуваннями. Співробітники«Контінентал Фармерз Груп» демонструють високий рівень залученості персоналу. Це свідчить про те, що зусилля компанії гідно оцінюються командою.
«ІТ-Інтегратор» — провідний розробник і постачальник IT-рішень. Є соціально відповідальним бізнесом, що вважає персонал основою, завдяки якій компанія досягає успіхів на ринку. Від початку повномасштабного вторгнення компанія впровадила широку програму підтримки співробітників та їхніх родин, також надає всебічну допомогу захисникам України. Сприяючи розвитку та професійному зростанню персоналу, регулярно організовує освітні тренінги та програми, зокрема сприяє підтримці та промоції української мови та культури.
Укрексімбанк — це системно важливий український державний банк. Але насамперед це люди, об’єднані спільною метою. Ціль — бути міцним та надійним фінансовим мостом між вітчизняним бізнесом і світом. Укрексімбанк активно інвестує у розвиток команди. Серед іншого торік запустили інноваційний навчальний проєкт. У ньому співробітники підрозділів, які працюють з клієнтами, самі стали тренерами для колег. Такий підхід допомагає переосмислити стандарти обслуговування для того, аби сервіс банку був завжди на найвищому рівні.
«АрселорМіттал Кривий Рі» прагне створювати максимум умов для професійного зростання своїх працівників, надає можливості для розвитку та побу- дови їхньої кар'єри. Соціальні стандарти на підприємстві є одними з найвищих у галузі: компанія дбає про безпеку робочих місць, надає добровільне медичне страхування, а також можливість оздоровлення. Реалізує масштабний проєкт Take Care, чиє завдання — тран- сформація культури у галузі охорони праці. Має власний навчальний центр — Університет АрселорМіттал — з держав- ною ліцензію на освоєння понад 350 професій.
Корпоративні принципи AB InBev Efes Україна базуються на турботі про співробітників на всіх рівнях. Дбаючи про своїх працівників, компанія гарантує потужний соцпакет — кілька видів страхування, матеріальну підтримку у складних обставинах, фінансування харчування тощо. Має корпоративну систему навчання команди: організовує різноманітні онлайн- та офлайн-тренінги, надає змогу пройти спеціалізоване зовнішнє навчання, впроваджує корпоративне наставництво для повнолітньої молоді. Компанія допомагає ветеранам, які повернулися.
Креді Агріколь Банк дбає про комфортні умови праці та ментальне здоров’я персоналу, надає потужну матеріальну підтримку, а також забезпечує можливість професійного зростання. Фінансова установа робить особливий акцент на навчанні, розширюючи експертизу працівників заради формування ефективних команд та розвитку синергії між ними. Має цілісну екосистему з мотиваційних та навчальних програм для підвищення рівня компетенцій. Розвиває одразу три корпоративні освітні проєкти: Агрошколу, Managerial School та Proximity University.
Алкогольний холдинг Bayadera Group пропонує освітні програми для своїх працівників, використовуючи сучасні під- ходи для залучення співробітників. Завдяки аналізу запитів від персоналу та моніторингу актуальних бізнес-тенденцій створюються новітні та актуальні навчальні матеріали. У 2024 році Bayadera Group впровадила тренд на інтерактивні навчальні програми, спрямовані на розвиток талантів і формування багаторівневих кадрових резервів, що сприяє професійному зростанню та гармонійному розвитку співробітників.
Farmak — лідер фармацевтичного ринку України та один із найбільших експортерів лікарських засобів. Має чітку позицію щодо персоналу — люди на першому місці. Дбаючи про добробут співробітників, Farmak застосовує найкращі HR-практики: впроваджує прогресивну систему оплати праці, преміювання на основі KPI, сприяє розвитку персоналу всередині компанії, організовуючи різні тренінги та лекції. Наприклад, 70% управлінських вакансій у Farmak закриваються власним кадровим резервом. Компанія забезпечує працівників медичним страхуванням, корпоративним трансфером, дбає про ментальне здоров’я команди. А ще співробітники Farmak мають цікаве дозвілля: від спортивних змагань, корпоративних заходів до благодійних ярмарків та походів у театр.
Компанія VIDI створена за прикладом великої родини, тож стосунки з працівниками тут будуються на принципах взаємоповаги, толерантності і згуртованості. Персонал вважають основною цінністю та об’єктом турботи, а рівень офіційної заробітної плати — один з найкращих в автомобільному бізнесі та регулярно підвищується. Компанія спонукає штат до кар'єрного зростання, усіляко підтримує та відзначає працівників, що давно працюють на команду. Одним з напрямів кадрової стратегії є співпраця з навчальними закладами: компанія надає студентам можливість пройти тут практику.
Міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій МХП регулярно входить до рейтингів найкращих роботодавців України. Активно інвестує в навчання та розвиток працівників, має програми upskilling та reskilling, перенавчає жінок чоловічим професіям. В компанії системно розвивають програми добробуту, спрямовані на підтримку ментального та фізичного здоров’я. Також розвивають програму реінтеграції та реадаптації ветеранів «МХП Поруч», яка забезпечує індивідуальний супровід та комплексну підтримку військовим, ветеранам та їхнім родинам.
Всеукраїнський постачальник послуг зв'язку ДАТАГРУП-Volia приділяє особливу увагу підтримці добробуту співробітників. З початком повномасштабної війни в компанії працюють програми моніторингу стану працівників, психологічної підтримки та самодопомоги, портал корисних знань, регулярні тематичні онлайн-зустрічі тощо. Працівникам надається медичне страхування та матеріальна допомога в складних життєвих ситуаціях.
Мережа магазинів EVA вважає працівників носіями корпоративних цінностей та компетенцій, тож всебічно підтримує свою команду. У компанії приділяють велику увагу внутрішнім комунікаціям, інформуючи колектив про всі події в житті бізнесу та залучаючи його до різних активностей. EVA допомагає мобілізованим колегам та втілює проєкти з реінтеграції ветеранів — програми з перекваліфікації, розширення інклюзивних можливостей для роботи тощо. У компанії також діє комплексний проєкт, що складається з різноманітних заходів підтримки, навчальних тренінгів та психологічних консультацій.
Ukrnafta — найбільша нафтовидобувна компанія України. Одним із пріоритетних напрямів роботи бізнесу є всебічний захист життя, здоров’я та добробуту працівників. Компанія суворо дотриму-ється законодавства про охорону праці, міжнародних та корпоративних стандартів. Заради цього відбувається постійне підвищення рівня промислової безпеки, а також безперервне покращення умов на робочих місцях. Ukrnafta допомагає своїм співробітникам навчатись та буду- вати успішну кар'єру, страхує життя, організовує відпочинок на власних базах тощо.
«Працюємо, щоб допомагати» — гасло фармкомпанії «ІнтерХім» діє як назовні, так і в колективі. Більшість працівників у компанії понад 10 років. У штаті — пси-хологи та медпідрозділ. В «ІнтерХім» 18 років діють курси англійської мови, а тепер і курси медичної допомоги. Виробник надає соцпакет, медстрахування, гуртожиток та іпотеку, а голов- не — відчутну підтримку за надзвичай- них обставин. HR-політика «ІнтерХім» дозволила уникнути дефіциту кадрів: повернути більшість працівників, що виїхали, залучити фахівців з прифронтових територій та стати центром навчання для кількох університетів.
Мережа відділень медичної лабораторії ДІЛА зосереджена на створенні комфортного мікроклімату у колективі різними методами, сприяючи командній взаємодії та підтримці. У компанії панує атмосфера довіри та взаємоповаги, де кожен співробітник відчуває свою цінність. ДІЛА пропонує працівникам широкий спектр навчальних програм для професійного та кар’єрного розвитку, а також програми, націлені на підтримку ментального здоров'я. Компанія надає широкий соціальний пакет для команди та дбає про здоров’я як співробітників, так і їхніх рідних.
Юридична компанія Arzinger — соціально відповідальний бізнес у широкому сенсі, що суворо дотримується зобов'язань перед своїми працівниками. Компанія розвиває певну культуру, де команда проявляє повагу та справедливо ставиться одне до одного. Тут створюється робоче середовище, що сприяє рівним можливостям для всіх та дозволяє співробітникам використовувати свої сильні сторони. Arzinger інвестує в розвиток навичок працівників, необхідних для виконання своїх функцій — для цього компанія організовує різноманітні навчальні програми.
Виробник фарби Caparol створює у колективі унікальну атмосферу, де кожен працівник може зростати в обраному напряму. Компанія має безліч опцій для розвитку: різноманітні навчальні тренінги з продуктів, безкоштовні курси з іноземних мов. Caparol пропонує один з найкращих компенсаційних пакетів на ринку праці: медичне страхування, службовий автомобіль, оплату пального тощо. Впроваджує мотиваційні проєкти, винагороджуючи зусилля співробітників подарунками. Забезпечує ефективні комунікації численними каналами зв’язку, що сприяє ефективній співпраці та досягненню високих результатів.
Із людським капіталом «Астарта» працює за принципом «людина у центрі перетворень», забезпечуючи однакові можливості для кожного працівника, даючи можливість постійно розвиватися, змінювати ролі та бути учасниками процесу ухвалення управлінських рішень. Цей підхід сформував життєстійку та адаптивну до різних викликів команду, яка продовжує ефективно працю- вати попри війну. В умовах повномасштаб- ного вторгнення «Астарта» сфокусувала свою увагу на підтримці здорового та активного довголіття працівників і їхніх родин. Вже рік тут працює програма «Здорові й незламні», яка покликана сформувати культуру здорового способу життя і усвідомленого ставлення до свого здо- ров’я. Вона включає регулярні медичні огляди, консультації лікарів, фізичні активності, освітні лекції, роботу з психологами та інші заходи. Компанія акцентує, що люди — не ресурс, а основний актив, який робить внесок у досягнення спільних цілей і є важли- вим чинником сталого розвитку «Астарти».
Гірничодобувна компанія Ferrexpo активно інвестує у персонал, забезпечуючи підтримку співробітників у різних напрямах та постійно покращуючи їхній добробут. Окрім страхування здоров’я команди, компанія активно розвиває жіноче лідерство, пропагує ініціативи рівності, різноманітності та інклюзивності, опікується вимушеними переселенцями та має комплексну програму з підтримки ветеранів. Підприємства Ferrexpo в Україні активно розвивають школи для навчання та підвищення кваліфікації працівників, а також мають навчальні та стипендійні програми для молоді, що повністю компенсують вартість навчання та супутні витрати за умови навчання на пріоритетних спеціальностях та працевлаштування на підприємствах компанії.
У міжнародній поштово-логістичній компанії Meest China вважають, що основою успіху їхнього бізнесу є команда, яка разом пройшла через численні випробування. Там впроваджують філософію єдності колективу та підтримки одне одного. Для відновлення та протидії стресу компанія для працівників впроваджує регулярні заходи. Особливу увагу приділяє розвитку персоналу, залучає його до постійного самовдосконалення та навчання, організовує тренінги та воркшопи. Для заохочення досягнення найкращих результатів у Meest China використовують власну систему мотивації, пропонують додаткові бонуси.
Мережа супермаркетів Novus тримає фокус на людському ресурсі. Компанія культивує взаємоповагу та підтримку, гнучку систему управління, демократичні відносини між керівниками та підлеглими. У рамках нематеріального заохочення в Novus працюють різноманітні програми: тут навчають персонал, проводять внутрішні конкурси, забезпечують кар’єрні маршрути, встановлюють системи преміювання. Працює корпоративний університет NBA та ProfiHub — програма навчання працівників на адміністративні посади магазинів, тож більшість таких позицій закривається внутрішніми кандидатами.
Як відповідальний роботодавець Kernel реалізує комплексну програму захисту здоров'я і добробуту співробітників. Компанія гарантує дотримання всіх норм трудового права, підтримує співробітників у складних життєвих ситуаціях, а також дотримується політики рівних можливостей незалежно від віку і статі. Попри війну продовжує інвестувати у розвиток персоналу та нарощувати кадровий резерв. Велику увагу приділяє навчанню та розвитку співробітників, зокрема, на власній навчальній платформі Open Agro University. Регулярно підвищує заробітні плати та впроваджує виплату бонусів, допомагає мобілізованим працівникам та ветеранам.
Шведський виробник сухих сніданків Lantmannen відомий не лише якісною продукцією, але й відмінною репутацією як роботодавець. У компанії створюють комфортні умови праці та підтримують співробітників у всіх аспектах їхнього професійного та особистого життя. Кожен співробітник компанії може скористатися послугами психолога, отримати оздоровчий масаж та медичне страхування. Крім того, Lantmannen про- водить корпоративне навчання, розмовні клуби для тих, хто бажає покращити знання англійської мови, та постійні тренінги для підтримки емоційного стану. Дбає про дітей співробітників, створюю- чи особливі програми для них. Виробник заохочує команду ділитися своїми пропозиціями і втілювати їх та гарантує пра- цівникам можливість розвиватися.
Лідер українського ринку мінеральних вод IDS Ukraine у період воєнного стану гарантує своїм співробітникам опору, підтримку та турботу. Завдяки СЕО та команді топменеджерів, які працюють разом уже понад 15 років, компанія продовжує ефективно функціонувати, запускає нові продукти, демонструє гарні ринкові й економічні результати. Створена система прямої комунікації працівників із керівництвом, що стало потужним стабілізуючим фактором у непрості часи турбулентності. Компанія має проєкт підтримки, адаптації та реінтеграції колег-військовослужбовців.
Nestlé продовжує створювати нові можливості працевлаштування для українців, інвестує в програми фізичної та фінансової безпеки, ментальної підтримки, підтримки працівників-ветеранів, а також програми розвитку талантів та навчання, в тому числі для молоді. Компанія розвиває три фабрики та інноваційний бізнес-сервіс центр, а також під час повномасштабної війни почала будівництво четвертої фабрики, що невдовзі почне працювати на Волині.
OLX в Україні має репутацію надійного та соціально відповідального роботодавця. Компанія будує корпоративну культуру, базуючись на цінностях та турботі про співробітників, та намагається забезпечити команді відчуття стабільності. Пропонує конкурентний соціальний пакет: щорічний перегляд заробітної плати, кілька видів страхування, психологічну підтримку та пакет компенсацій. Працівникам надають доступ до навчання та можливості професійного зростання всередині компанії. OLX має справедливу систему мотивації для співробітників у вигляді фінансових бонусів за результатами роботи та виконання КПЕ
Серед пріоритетів логістичної компанії Uni-Laman Group — безпека та постійний розвиток персоналу, оскільки тут вважають команду головним активом. Попри війну компанія продовжує нарощувати кадровий потенціал, запрошуючи талановитих та амбіційних працівників та заохочуючи їх проявляти ініціативність і цілеспрямованість. Тут прагнуть забезпечити сприятливі умови для зростання команди та досягнення нею кращих результатів, підтримуючи дружню атмосферу співпраці, підтримки та взаємоповаги. В Uni-Laman Group впроваджена унікальна система мотивації та бонусів, визнана однією з найбільш дієвих на ринку праці.
Компанія «Філіп Морріс Україна» відрізняється атмосферою рівності і поваги до всіх співробітників та пишається культу- рою відкритого спілкування. Суворо дотримується міжнародних стандартів праці, відзначена сертифікатом Equal Salary Certification, що свідчить про рівні зарплати для чоловіків і жінок на однакових посадах, а також про інклюзивність. У пріоритетах компанії — підтримка, розвиток та надання всіх можливостей для реалізації потенціалу працівників. Тут прагнуть створити робочу атмосферу, у якій кожен зможе відкрити найкращі якості, досягти більшого та працювати з задоволенням.
Мережа «Аптека Доброго Дня» пропонує працівникам широкі можливості для навчання та кар'єрного зростання. Компанія допомагає адаптуватися новим співробітникам до роботи, забезпечуючи їм необхідні знання та навички, проводить тренінги для підтримки команди у її професійному розвитку, запровадила стипендіальну програму для молодих фахівців. «Аптека Доброго Дня» дозволяє вибрати зручну локацію для роботи, надає конкурентну заробітну плату та соціальний пакет. У компанії діє бонусна система, що заохочує працівників досягати високих результатів.
Одним з найважливіших напрямів стратегії мережі АЗК Shell є фокус на утриманні персоналу і розвитку внутрішніх талантів. Компанія інвестує в здібності співробітників, розвиваючи навчальні проєкти та розширюючи програму наставництва. Shell постійно працює над покращенням ціннісної пропозиції та розширенням можливостей для працівників. Компанія вдосконалила програми страхування та ментального здоров’я, забезпечила офісних співробітників інструментами для безперебійної роботи вдома, розробляє та впроваджує проєкти інтеграції працівників після демобілізації.
Фармацевтична компанія «Тева» створює у колективі атмосферу поваги, де кожен працівник відчуває себе захище- ним і цінним. Має соціальний пакет, що сприяє добробуту співробітників: надає корпоративне авто, сплачує паливо та харчування, компенсує медичне страхування, організовує консультації з психологом, надає матеріальну допомогу в складних життєвих ситуаціях. «Тева» щорічно підвищує зарплати, має бонусну систему та відзначає досягнення подарунками. Компанія оплачує участь працівників у зовнішніх тренінгах та надає можливість відвідування міжнародних програм та отримання ступенів MBA.
Банк Кредит Дніпро приділяє особливу увагу проєктам корпоративної соціальної відповідальності. Компанія турбується про кожного свого співробітника, а також про їхні родини та дітей — організовує для них різноманітні активності та заохочує їх до активного життя. Допомагаючи своїм працівникам професійно зростати та розвиватись, банк про- водить навчання персоналу. Компанія також робить акцент на формуванні кадрового резерву та підготовці висококваліфікованих співробітників, впроваджуючи програми стажування. Підтримує співробітників, які боронять державу, закупівлею спорядження та лікуванням.