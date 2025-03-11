Почему и с кем говорим о miltech на BWS 2025?

Украинские производители оружия – гордость Украины, которые меняют подход к глобальной безопасности. Инновации на поле боя открывают новые возможности, но для прорыва на мировой рынок необходима государственная поддержка. Украина может стать лидером в военных технологиях, укрепляя безопасность далеко за пределами Европы.

Среди вопросов, которые будем обсуждать:

Как расширить рынки сбыта украинской военной техники и снять ограничения на экспорт? Какие регуляции и государственная поддержка необходимы для развития украинских производителей оружия? Возможны ли в Украине научные кластеры, которые могут объединить инженеров, стартапы и государство для создания военных инноваций?

Среди приглашенных экспертов:

1. Наталия Кушнерская.

Наталия – опытная менеджер и специалист по управлению проектами, которая более 15 лет руководила международными инициативами. Сейчас как операционный директор Brave1 объединяет оборонно-технологическую экосистему Украины. Она активно делится своими знаниями и опытом в социальных сетях, в частности, и в интервью для Delo.ua:

"В настоящее время среди наших приоритетов беспилотники, роботы, средства радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект, ракеты и лазерные технологии. Это то, в чем больше всего нуждаются военные, и это то, что будет определять технологическое лицо войны в ближайшее время. Нам важно, чтобы именно по этим направлениям мы сохраняли преимущество над врагом, ведь это тот асимметричный ответ, который способен обеспечивать победы на поле боя". Источник

2. Ярослав Филимонов.

Ярослав – CEO KVERTUS и специалист по РЭБ, который превращает опыт в армии и бизнес-консалтинге в передовые оборонные решения. На своей странице в LinkedIn Ярослав поделился мнением:

"Говорить, что defense tech может стать драйвером экономики, уже поздно. Он уже им стал. Украинские производители РЭБ, РЭР и дронов задают новые стандарты. Defense tech создает новые рабочие места, стимулирует экспорт и привлекает инвестиции. Украина уже стала центром инновационных решений в сфере безопасности". Источник

3. Юрий Ехануров.

Юрий Ехануров – бывший министр обороны Украины, имеющий глубокое понимание стратегических аспектов национальной безопасности. В своем Facebook он написал: "Украина достигла серьезных результатов в количественном изготовлении беспилотных систем. Теперь очередь за умными дронами с новыми качественными характеристиками". Источник

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