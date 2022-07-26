Почти 500 предприятий релоцировались в безопасные районы и возобновили работу, - Кабмин

По состоянию на 26 июля 477 предприятий возобновили работу в безопасных регионах в рамках программы релокации. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

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Согласно сообщению, в рамках программы релокации бизнеса 692 предприятия перемещены из зоны активных боевых действий в безопасные регионы Украины. Из них уже 477 компаний возобновили свою работу.

Всего на платформе цифрового взаимодействия для помощи в релокации зарегистрировано 1763 заявки от предприятий, желающих переместить свои мощности. В настоящее время 326 компаний находятся на этапе переезда – для них производится поиск подходящей локации или способа транспортировки.

“С первых дней войны правительство акцентирует внимание на программах по поддержке бизнеса. Важно максимально сохранить украинскую промышленность. Вот поэтому мы запустили программу релокации. К участию может принять участие любое предприятие, получив помощь в решении логистических вопросов, перевозке и монтаже оборудования, поиске помещения с необходимой инфраструктурой. Чтобы ускорить и скоординировать действия со всеми участниками программы, запустили цифровую платформу релокации. Она позволяет улучшить организацию процесса переезда и предложить предпринимателям дополнительные возможности», – отметила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

В рамках программы предприятия могут переехать в одну из западных областей Украины. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ровенская области.

Подать заявку на релокацию предприятия можно по ссылке.

Напомним, по состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы было перемещено 678 предприятий. Из них 68% – 467 предприятий – уже возобновили свою работу.