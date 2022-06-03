Почти половина компаний полностью возобновили полноценную работу – опрос ЕБА

В полном объеме возобновили работу уже 47% компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (в прошлом месяце таких было 28%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 26 мая - 2 июня среди руководителей 101 компании.

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Согласно полученным данным, 50% бизнесов работают с определенными ограничениями или частично и только 3% пока вообще не работают (последних месяц назад было 4%, а в марте – 29%).

В частности, среди компаний, работающих частично, 37% ограничили географию присутствия, 17% работают онлайн, а 16% были вынуждены закрыть часть офисов, торговых точек или отделений. Среди компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, 17% уже полностью или частично ее восстановили.

Количество компаний, выплачивающих заработную плану своим сотрудникам в полном объеме, в настоящее время несколько возросло и составляет 63%, к тому же 25% производят дополнительные или авансовые выплаты.

Впрочем, 13% вынуждены были сократить размер денежного вознаграждения, а 9% – отказаться или сократить бонусы. В неоплачиваемый отпуск вынуждены отправлять персонал 4% компаний. Также возросло количество прибегающих к сокращению компаний – в настоящее время таких 8% (в прошлом месяце было только 3%).

Кроме того, в ЕБА отмечают, что бизнес продолжает выделять ресурсы в помощь армии и гуманитарную поддержку практически в тех же объемах, что и в начале полномасштабной войны.

Так, по 47% компаний продолжают поставлять продукцию и поддерживать своих работников, присоединившихся к Вооруженным силам Украины или территориальной обороне. Еще 44% помогают финансово, 25% – услугами, 18% – медикаментами или средствами защиты/обороны. Только 8% компаний сообщают, что уже исчерпали свои ресурсы для помощи (месяц назад таковых было 5%).

Практически неизменной остается оценка бизнесом своих финансовых резервов. 34% компаний оценивают свою финансовую устойчивость в шесть месяцев. 20% считают, что продержатся несколько месяцев, остальные 20% – год, а еще 19% говорят, что финансовых резервов им хватит на более чем год.

У 5% финансовые резервы уже иссякли, тогда как в прошлом месяце об этом сообщали 3% бизнесов. В то же время в финансовых вопросах компании рассчитывают в основном на собственные силы: 92% не пользовались для поддержки бизнеса государственными или международными программами.

Бизнес также продолжает сообщать о потерях в результате военных действий. Так, 100 дней активной фазы войны для 48% компаний нанесли ущерб на сумму до 1 миллиона долларов, еще 37% понесли потери в диапазоне 1-10 млн долларов, а 12% сообщают об ущербе более чем на 10 млн долларов.

Никакого ущерба не понесли только 2% компаний. При этом 42% членов ассоциации сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий.

При этом 70% директоров ожидают негативную динамику своего бизнеса до конца 2022 года. Лишь 15% считают, что она не претерпевает изменений, а 11% даже надеются на рост бизнес-показателей. В прошлом году 83% руководителей компаний-членов ЕБА прогнозировали рост своего бизнеса в 2022 году, и только 2% ожидали ухудшения положения дел.

В этом же году не планируют существенных изменений в своей команде или в размере зарплат соответственно 48% и 58% компаний. В то же время 45% могут прибегнуть к сокращениям, а 15% к уменьшению вознаграждения.

Впрочем, есть и положительные тенденции у части бизнесов, отмечают в ЕБА: 6% планируют нанимать новых людей в этом году, а 23% планируют постепенно увеличивать заработные платы персонала.

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