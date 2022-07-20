Подразделение украинского журналиста получило машину от Favbet Foundation и ФК "Динамо"

Favbet Foundation и киевское "Динамо" приобрели автомобиль для подразделения ВСУ, в котором воюет 63-летний журналист и футбольний комментатор из Днепра Виктор Ожогин.

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Ожогин пошел на войну добровольцем в 2014-м. В феврале нынешнего года сначала получил в военкомате формальный отказ по возрасту, однако настоял на своем. Сегодня служит в батальоне "Днепр-1", одной из частей Нацгвардии, где занимает должность заместителя командира роты. Оказался там, где горячее всего — на родном Донбассе. Сражался за Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, сегодня выполняет боевые задачи под Славянском.

Предыдущую машину бойцам пришлось подорвать после повреждений, полученных в результате минометного обстрела. "Машину взорвал гранатой, чтобы врагу не досталась, — рассказал Виктор. — Пробил одно колесо — сделал. А потом попал под минометный обстрел — правый бок снова, оба колеса. Пришлось взорвать."

На такие новости отреагировал Алексей Семененко, украинский спортивный журналист, футбольный телекомментатор и вице-президент ФК "Динамо". С Ожогиным они учились на факультете журналистики, а в 1980-1990 годах вели репортажи на играх своих любимых команд: Алексей Семененко — киевского "Динамо", Виктор Ожогин — «Днепра».

Желание Алексея Семененко отправить на фронт новый автомобиль исполнилось через две недели. Его инициативу поддержал партнер киевского "Динамо" — Favbet Foundation, известный волонтер Юрий Тира, режиссера студии документальных фильмов холдинга "Вечерний квартал" Александра Брагина и менеджера киевского «Динамо» Тараса Туркевича.

На армейские нужды — напрямую и через благотворительные организации — Favbet уже перечислила более 5 млн грн и передала 5 тонн горючего. Компания помогла купить три машины скорой помощи для николаевских медиков и восемь автомобилей (два из них бронированы) для армии. С октября прошлого года Favbet Foundation ежемесячно перечисляет 100 тыс грн для реабилитации воинов.

В хорватском Загребе компания открыла Центр адаптации для переселенцев из Украины. Украинцы могут бесплатного изучать хорватский и английский язык, а также получить психологическую поддержку и гуманитарную помощь.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд реализует инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов организации направлены на помощь стране и армии.