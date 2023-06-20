Половина компаний получила физический ущерб от войны в Украине, но большинство не хочет требовать компенсаций - опрос ACC

49% компаний-членов Американской торговой палаты (ACC) в Украине получили повреждения своих производственных мощностей, складов или офисов за 15 месяцев полномасштабной войны в Украине, а 32% сообщили о случаях гибели работников. Об этом свидетельствуют результаты его опроса.

В частности, 27% указали, что имеют незначительные повреждения объектов, 22% – значительные повреждения, требующие существенного восстановления. Другие же 49% компаний-членов не понесли никаких такого рода ущерба за время войны. Кроме того, 19% компаний указали, что часть их активов находилась под оккупацией. В целом же сейчас функционирует 84% компаний-членов объединения.

В то же время лишь 15% компаний-членов рассматривают возможность требовать компенсацию за прямые (физические) убытки или упущенную выгоду, тогда как 53% не планируют обращаться с требованием о компенсации, а 32% еще не приняли решения.

Основные причины таких низких показателей заключаются в объеме ущерба (две трети понесших его компаний имеют ущерб менее 10 миллионов долларов), сложностях процесса, неопределенности результатов возмещения и высоких затрат на процесс.

Как отмечают в палате, сейчас компаниям приходится возмещать ущерб, причиненный войной, из собственных ресурсов, хотя для поддержки экономического восстановления Украины критически важно упорядочить процесс получения компенсации от агрессора и искать поддержку от доноров для возобновления бизнеса.

Представители бизнеса идентифицировали следующие основные трудности в процессе компенсации: нечеткая правовая стратегия принудительного исполнения (48%), слишком длительная процедура судебного разбирательства и принудительного исполнения (40%), существенные затраты, связанные с процессом судебного разбирательства (27%), отсутствие опыта ведения судебного процесса в неукраинских юрисдикциях (21%) и недостатки методологии оценки в Украине (19%).

Из-за трудностей 36% организаций не уверены в последующих шагах, связанных с компенсацией ущерба от РФ, в течение следующих 12 месяцев. Наиболее распространенной стратегией является ожидание создания механизма конфискации российских активов (24%) или отказ от планирования такой компенсации (27%).

Представителям бизнеса был также задан вопрос о безопасности и защищенности работников. 56% респондентов заявили, что все сотрудники их компаний находятся в безопасности. В то же время 32% компаний имеют случаи смерти работников, а 27% - случаи получения работниками ранений.

"Основные выводы относительно планов компаний по восстановлению Украины следующие: 74% планируют создать рабочие места для украинцев в существующих проектах; 63% намерены инвестировать в новые проекты/заводы/мощности; 47% готовы предоставить свою экспертизу или техническую помощь властям Украины", - говорится в сообщении.

Всего было опрошено 102 руководителя и топ-менеджера компаний-членов Американской торговой палаты в Украине. Опрос проводился в период с 30 мая по 12 июня. В частности, 75% опрошенных – это руководители компаний, 25% – топ-менеджеры.

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