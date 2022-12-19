Получить миллион на развитие бизнеса: Lenovo запускает грантовую программу для предпринимателей

К 30-летию бренда ноутбуков ThinkPad компания Lenovo запускает грантовую программу для предпринимателей — THINK ON. Ukraine. Это возможность для владельцев малого и среднего бизнеса получить 1 миллион гривен на развитие своего предприятия, а также пройти интенсивный обучающий курс от Lenovo и партнеров проекта. Подать заявку можно на странице программы.

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Принять участие в отборе и получить грантовое финансирование в рамках проекта THINK ON. Ukraine могут украинские производственные и сервисные предприятия, инновационные и IT-компании. Для этого они должны отвечать критериям, которые определены для будущих участников, в частности: от 4 лет деятельности, по состоянию на 23.02.2022 иметь в команде 5 или более работников и оборот от 5 млн грн. в год.

Сбор заявок продлится до 12 февраля 2023 года, а по окончании приема для всех желающих проведут обучающий интенсив совместно с экспертами инновационного парка UNIT.City. Среди всех аппликантов выберут 20 полуфиналистов, и дальше путем собеседования определят 10 финалистов, которых подготовят к финальному питчингу и защите своего бизнес-плана.

“Украинские предприниматели — сильные, креативные и по-настоящему несокрушимые, — комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo Украина. — Поэтому Lenovo запускает грантовую программу для поддержки малых и средних предприятий, которая позволит не только получить дополнительное финансирование и актуальные знания, но и посмотреть на свой бизнес глазами других успешных предпринимателей и, возможно, выйти за рамки своего опыта. Как показывает 30-летняя история легендарного бренда ThinkPad, стоит рисковать, чтобы держать первенство”.

Финальный питчинг для определения победителя, получившего грантовое финансирование, состоится 15 марта вживую при участии экспертного жюри:

Вячеслав Лысенко — бизнесмен, учредитель "Укр-Китай Communication", акционер "Meest China", член наблюдательного совета CEO Club Ukraine;

Тарас Джамалов — генеральный директор компании Lenovo в Украине;

Василий Хмельницкий — основатель холдинга UFUTURE, инновационного парка UNIT.City и фонда K.FUND

Владимир Федорин — редактор-основатель Forbes Ukraine;

Влад Ноздрачов — основатель школы цифровых профессий SUPERLUDI;

Владимир Поперешнюк — совладелец компании Новая почта;

Артем Бородатюк — основатель Netpeak Group.

Выступления финалистов должны доказать жизнеспособность их бизнес-проекта и реалистичность реализации плана. Миллион на развитие собственного дела получит тот, кто наберет больше баллов от жюри по результатам презентации. Кроме этого участников ждут ценные подарки от компании Lenovo и партнеров программы: UNIT.City — первый инновационный парк в Украине, SUPERLUDI — школа цифровых профессий и Forbes — крупнейшее мировое бизнес-медиа.

Детали и регистрация — на сайте THINK ON.Ukraine.