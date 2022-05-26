Потребительский рынок оживает: украинцы покупают одежду, технику и посещают кафе и рестораны

По сравнению с первым месяцем войны, когда подавляющая часть безналичных оплат за товары и услуги приходилась на продукты и медикаменты, в апреле и первой половине мая увеличились объемы безналичных оплат покупок в сетях электроники и бытовой техники и заведениях питания.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Так, в первой половине мая доля оплат покупок продуктов питания в сети терминалов ПриватБанка снизилась с 56% до 52% от общего объема расходов, а объемы оплат покупок в сетях аптек – с 12,5% до 8%.

В то же время доля оплат в кафе и ресторанах в первой половине мая по сравнению с мартом выросла с 2,5% до 4,3%, в магазинах одежды и обуви с 6% до 7,5%, а в сетях электроники и бытовой техники с 5% до 6,5%.

По количеству работающих торговых терминалов, а следовательно, и самих торговых точек, лидерами обновления рынка стали магазины одежды и обуви. Если в начале марта не работало более 80% магазинов этого сегмента, то в мае возобновили работу 65% точек.

Ресторанный сервис упал с началом войны на 81%, но сейчас восстановился уже на 45%, магазины техники и электроники после снижения количества точек с началом войны на 67% в мае восстановились на 44%.

Розничные сети питания и фармации испытали меньшее влияние войны: после снижения количества работающих продуктовых магазинов на 37% уже возобновили работу 22%, а из 40% остановивших работу с началом войны аптек - 18% уже возобновили работу.

"Возобновление объемов безналичных оплат обусловлено, прежде всего, активностью малого бизнеса. Если в марте снижение объемов безналичных оплат через терминалы ПриватБанка в небольших торговых точках составляло 62%, то уже в первой половине мая объемы продаж возросли и вернулись к довоенным показателям и даже превысили их", - констатируют в финучреждении.

Там отметили, что в апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками через сеть торговых POS-терминалов ПриватБанка выросло на 18% по сравнению с мартом - с 124 до 146 млн транзакций за счет активного роста количества магазинов, принимающих карты к оплате.